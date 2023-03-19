Ордер на арест Путина чреват для его режима катастрофическими последствиями, - дипломат Щербак
Дипломат Юрий Щербак убежден, что решение Международного суда в Гааге о выдаче ордера на арест Путина будет иметь для России не только юридические последствия
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Мы еще до конца не осмыслили произошедшее несколько дней назад событие. Мы не знаем последствий решения Международного суда выдать ордер на арест Путина. Точно можно утверждать, что последствия для этой персоны будут просто катастрофическими. Я не буду сейчас говорить о юридических последствиях, ведь сейчас это не имеет значения. Поскольку сейчас Путина никто не арестует. Дело в том, что решение МУС имеет более мистическое значение для России. В частности, их мартовских бед на протяжении всей истории", - пояснил Щербак.
Дипломат подчеркнул, что март может стать роковым для России.
"Март всегда был роковым месяцем для русской истории. Именно в марте умер Иван Грозный. Павла I убили в марте, в марте умер и Николай I. Таким образом можно констатировать, что Путин получил смертный приговор. Путин как политическая и юридическая фигура умер. Решение МУС об аресте Путина превратило его в политический труп", - добавил он.
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовой-Беловой.
- Представители разных государств и международных организаций отреагировали на решение МКС. Позже к ним присоединились представители Великобритании и Канады, однозначно поддержавшие позицию суда.
- Президент США Джо Байден заявил, что ордер МКС на арест Путина оправдан, поскольку российский президент совершил военные преступления.
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