Об этом говорится в заявлении Евросоюза, оглашённом во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает Укринформ.

Преступления, совершенные Россией против Украины и ее народа, "не останутся безнаказанными", подчеркивают в Евросоюзе. ЕС полностью поддерживает усилия Украины и международного сообщества в этом направлении, "включая создание надлежащего механизма преследования агрессии".

"В этом контексте мы принимаем во внимание решение Международного уголовного суда (МКС) от 17 марта 2023 г. о выдаче ордеров на арест Владимира Путина, президента России, а также Марии Львовой-Беловой, уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ. Мы рассматриваем это решение МКС как начало процесса привлечения России, ее лидеров и всех ответственных лиц к ответственности за преступления и зверства, которые они предписывают, разрешают или совершают в Украине", - говорится в заявлении.

ЕС также поддерживает расследования, проводимые прокурором МКС в Украине, и призывает все государства-участники к полному сотрудничеству: "Мы также подтверждаем нашу поддержку работы Совместной следственной группы и приветствуем создание Международного центра по преследованию преступления агрессии против Украины".