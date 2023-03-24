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Ордер МКС на арест Путина – это начало процесса привлечения лидеров России к ответственности, - ЕС

24 мартa, 2023 пятница
05:28
Мир

Ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львово-Беловой является началом процесса по привлечению российских лидеров к ответственности за военные преступления в Украине

Об этом говорится в заявлении Евросоюза, оглашённом во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает Укринформ.

Преступления, совершенные Россией против Украины и ее народа, "не останутся безнаказанными", подчеркивают в Евросоюзе. ЕС полностью поддерживает усилия Украины и международного сообщества в этом направлении, "включая создание надлежащего механизма преследования агрессии".

"В этом контексте мы принимаем во внимание решение Международного уголовного суда (МКС) от 17 марта 2023 г. о выдаче ордеров на арест Владимира Путина, президента России, а также Марии Львовой-Беловой, уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ. Мы рассматриваем это решение МКС как начало процесса привлечения России, ее лидеров и всех ответственных лиц к ответственности за преступления и зверства, которые они предписывают, разрешают или совершают в Украине", - говорится в заявлении.

ЕС также поддерживает расследования, проводимые прокурором МКС в Украине, и призывает все государства-участники к полному сотрудничеству: "Мы также подтверждаем нашу поддержку работы Совместной следственной группы и приветствуем создание Международного центра по преследованию преступления агрессии против Украины".

  • 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовой-Беловой.
  • Представители разных государств и международных организаций отреагировали на решение МКС. Позже к ним присоединились представители Великобритании и Канады, однозначно поддержавшие позицию суда. А президент США Джо Байден заявил, что ордер МКС на арест Путина оправдан, поскольку российский президент совершил военные преступления. Германия заявила, что будет обязана задержать Владимира Путина в случае появления на территории страны во исполнение решения Международного уголовного суда.
  • Также известно, что президент России Путин должен посетить Южную Африку в августе для участия в саммите БРИКС. Руководство Южно-Африканской Республики знает об ордере Международного уголовного суда по аресту Путина и осознаем юридические обязательства.
  • 20 марта заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил точечным ударом по зданию Международного уголовного суда, выдавшему ордер на арест российского диктатора.
  • По данным СМИ, Кремль оказался не готов к выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина и не понимает, как обезопасить его во время заграничных путешествий.
  • Уже 23 марта в Международном уголовном суде (МКС) выразили сожаление по поводу угроз в адрес учреждения из-за ордера на арест Путина.
Россия
ЕС
Владимир Путин
воєнні злочини Росії
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