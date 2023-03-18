На самом деле нет. Потому что некому будет нажать кнопку.

Ибо первая половина окружения Путина будет упорно бороться за его трон.

А вторая половина будет не менее упорно спасать свои задницы, понимая, что с ними теперь будет.

Первая половина окружения Путина будет упорно бороться за его трон. А вторая половина будет не менее упорно спасать свои задницы

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И Симоньян отлично понимает, что она будет среди других. А потому напрягается и пугает весь мир. Пугает от страха.

И да, ситуация чисто гипотетическая. Свою задницу Путин теперь еще меньше будет показывать из бункера. Приятно же. Путину и России снова указали на их место в этом мире. И оно точно не у окна…

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Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блогер.

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