Ордер для Путина и ядерная кнопка
Симоньян пугает, что на страну, арестовавшую Путина согласно ордеру суда Гааги, сразу полетит ядерная бомба
На самом деле нет. Потому что некому будет нажать кнопку.
Ибо первая половина окружения Путина будет упорно бороться за его трон.
А вторая половина будет не менее упорно спасать свои задницы, понимая, что с ними теперь будет.
Первая половина окружения Путина будет упорно бороться за его трон. А вторая половина будет не менее упорно спасать свои задницы
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И Симоньян отлично понимает, что она будет среди других. А потому напрягается и пугает весь мир. Пугает от страха.
И да, ситуация чисто гипотетическая. Свою задницу Путин теперь еще меньше будет показывать из бункера. Приятно же. Путину и России снова указали на их место в этом мире. И оно точно не у окна…
Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блогер.
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