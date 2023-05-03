"Орден Степана Бандеры": в ЦПД рассказали о новом нарративе российской пропаганды, который запустил Медведев
В Центре противодействия дезинформации поделились основным нарративом, который сегодня продвигают российские пропагандисты
Об этом сообщает официальный телеграм-канал Центра противодействия дезинформации.
"Нацисты в Киеве требуют учредить орден Степана Бандеры. Если основывать, то сразу в трех степенях, чтобы на ленте носить через плечо. И не только Степана Бандеры. Можно и орден Коновальца забацать, и медаль Шухевича сделать", - сказал глава совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Пропагандисты продолжают акцентировать на "нацизме в Украине" перед 9 мая. Медведев также сравнил Бандеру с Гитлером, они намекают своему населению, что только россияне могут снова победить нацизм.
"Руководство РФ пытается убедить население страны в том, что якобы в Украине есть нацисты, а это, по их мнению, должно положительно повлиять на внутреннюю мобилизацию. Кроме этого, власти РФ продолжают свои попытки переписать историю Украины и дискредитировать ее национальных героев", – пишет ЦПД.
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