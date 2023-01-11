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OPINION

ОРБАНизация и неидеальность демократии

Евгений Магда
11 января, 2023 среда
08:04
Мнение

Орбан нащупал ахиллесовую пяту ЕС — там не хотят нового exit (которого не хотят и сами венгры), и он не сам такой храбрый, за ним стоят большие деньги из Германии и Венгрии.

Буду не в тренде.

Виктор Орбан, делающий громкие заявления о многовекторности, находится в должности премьера четвертый срок.

В ФИДЕС сейчас две трети мест в парламенте (Венгрия – парламентская республика).

Скандал в декабре 2020 года с гомофобом из ФИДЕС Сайером, которого взяли с наркотой на гей-вечеришке, Орбану не помешал.

Демократия работает далеко не идеально, а расположение Венгрии на карте Европы стратегически весомо

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Сравните с ускорением расследования взрывов на чешских складах боеприпасов в Врбетице и их влиянием на отношения Чехии и РФ.

В 2022 году Венгрия протаскивала отдельность позиции по нефти.

Сийярто катался в Москву, не знаю, цепляет ли российскую медальку на парадные мероприятия или нет, но имеет ее, факт.

Орбан нащупал ахиллесовую пяту ЕС — там не хотят нового exit (которого не хотят и сами венгры), и он не сам такой храбрый, за ним стоят большие деньги из Германии и Венгрии.

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Демократия работает далеко не идеально, а расположение Венгрии на карте Европы стратегически весомо.

Это я лишь к тому, что Орбан нащупал пятую ахиллесову ЕС — там не хотят нового exit (которого не хотят и сами венгры), и он не сам такой храбрый, за ним стоят большие деньги из Германии и Венгрии.

Поэтому гипотетическая обида Джорджа Сороса на Виктора Орбана должна принимать другие формы).

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Об авторе. Евгений Магда, политолог

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