Буду не в тренде.

Виктор Орбан, делающий громкие заявления о многовекторности, находится в должности премьера четвертый срок.

В ФИДЕС сейчас две трети мест в парламенте (Венгрия – парламентская республика).

Скандал в декабре 2020 года с гомофобом из ФИДЕС Сайером, которого взяли с наркотой на гей-вечеришке, Орбану не помешал.

Демократия работает далеко не идеально, а расположение Венгрии на карте Европы стратегически весомо

Читайте также: Орбан завидует Путину

Сравните с ускорением расследования взрывов на чешских складах боеприпасов в Врбетице и их влиянием на отношения Чехии и РФ.

В 2022 году Венгрия протаскивала отдельность позиции по нефти.

Сийярто катался в Москву, не знаю, цепляет ли российскую медальку на парадные мероприятия или нет, но имеет ее, факт.

Орбан нащупал ахиллесовую пяту ЕС — там не хотят нового exit (которого не хотят и сами венгры), и он не сам такой храбрый, за ним стоят большие деньги из Германии и Венгрии.

Читайте также: Венгрия демонстрирует, что нет точки, после которой деградация невозможна

Демократия работает далеко не идеально, а расположение Венгрии на карте Европы стратегически весомо.

Это я лишь к тому, что Орбан нащупал пятую ахиллесову ЕС — там не хотят нового exit (которого не хотят и сами венгры), и он не сам такой храбрый, за ним стоят большие деньги из Германии и Венгрии.

Поэтому гипотетическая обида Джорджа Сороса на Виктора Орбана должна принимать другие формы).

Источник

Об авторе. Евгений Магда, политолог

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.