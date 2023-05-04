Орбан заявил о необходимости вернуть Трампа к власти в США, чтобы завершить войну в Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Дональда Трампа снова стать президентом США. Благодаря этому война в Украине, по его мнению, завершится
Об этом он сказал в четверг на конференции в Будапеште, пишет Bloomberg .
"Я уверен, если бы президент Трамп был сегодня президентом, то не было бы войны, которая нанесла ущерб Европе и Украине", – сказал Орбан.
"Вернитесь, господин президент, сделайте Америку снова большой и принесите нам мир", - добавил он.
- Ранее глава МИД Венгрии Петер Сиярто призвал президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина сесть за стол переговоров по завершению войны в Украине.
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