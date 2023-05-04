Об этом он сказал в четверг на конференции в Будапеште, пишет Bloomberg .

"Я уверен, если бы президент Трамп был сегодня президентом, то не было бы войны, которая нанесла ущерб Европе и Украине", – сказал Орбан.

"Вернитесь, господин президент, сделайте Америку снова большой и принесите нам мир", - добавил он.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сиярто призвал президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина сесть за стол переговоров по завершению войны в Украине.

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