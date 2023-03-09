Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Орбан заявил, что Венгрии придется пересмотреть отношения с Россией

Орбан заявил, что Венгрии придется пересмотреть отношения с Россией

9 мартa, 2023 четверг
19:18
Мир

Венгрии из-за "меняющейся геополитической реальности" придется пересмотреть отношения с Россией

Такое мнение на экономическом форуме в Будапеште выразил премьер-министр страны Виктор Орбан, пишет Bloomberg.

По словам Орбана, хорошее взаимодействие с РФ — на пользу Венгрии, однако он опасается, что отношения Москвы с Европой в целом настолько пострадали в результате войны, что могут не восстановиться еще долгое время.

В этой связи, считает Орбан, Венгрии следует "серьезно подумать" над тем, какие отношения в сфере политики и экономики следует выстраивать с Россией на следующие 10-15 лет.

  • Напомним, в конце февраля известный политолог Андрей Пионтковский заявил, что жирная крыса Орбан бежит с путинского корабля – она засуетилась после того, как его не пригласили на Бухарестский саммит лидеров всех восточноевропейских стран в Варшаве, где лично был Байден.
  • 18 февраля в Офисе президента подтвердили, что Виктор Орбан получил приглашение посетить Украину. Зеленский лично пригласил его на саммите ЕС 9 февраля.
  • 6 марта глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что премьер страны Виктор Орбан готовится нанести визит в Украину.

Россия
Венгрия
Виктор Орбан
Читайте также:
Цінь Ган
7 мартa, 2023 вторник
Китай ответил на предупреждение США о недопустимости поставок оружия РФ
Урсула фон дер Ляєн
7 мартa, 2023 вторник
США определились с приоритетной кандидатурой нового генсека НАТО, - La Repubblica
9 мартa, 2023 четверг
Россия массированно атаковала Украину: есть попадания по критической инфраструктуре, погибшие и пострадавшие
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.08
    Покупка 38.08
    Продажа 38.92
  • EUR
    Покупка 39.82
    Продажа 40.8
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
9 мартa
19:22
Эксклюзив
Россияне раньше не запускали по Украине такого количества "кинжалов", как в сегодняшней ночной атаке, - Игнат
19:05
Оскар
Зеленскому отказали в телевыступлении во время церемонии вручения премии "Оскар", – Variety
18:47
Российские мародеры на Херсонщине вывозят награбленное имущество грузовиками, — Генштаб
18:34
Будущий Папа Иоанн Павел II знал о случаях педофилии в польской церкви и умалчивал о них, - TVN24
18:25
Минфин США ввел санкции против китайских компаний, поставлявших детали для иранских дронов
18:18
Хакеры нашли детское порно в почте отца российской омбудсмена Львово-Беловой
18:08
Обновлено
Россия массированно атаковала Украину: есть попадания по критической инфраструктуре, погибшие и пострадавшие
18:06
Производитель украшений Swarovski заявил о полном прекращении деятельности в России
18:02
Эксклюзив
У РФ нет возможности восстановить свой военный потенциал, - Наливайченко
18:01
OPINION
Коболев: патриот или наемный менеджер
17:54
В Болгарии кандидат в депутаты выбросил с балкона мэрии Софии украинский флаг, назвав его "фашистским"
17:43
Эксклюзив
Украинцы подали более 8000 заявок на вступление в "Лють", - представитель штурмовой бригады Нацполиции Мисюк
17:30
Обновлено
Электроснабжение в Киеве восстановлено в полном объеме, без тепла остаются 30% домов
17:18
Россия готовит масштабную провокацию на украинско-белорусской границе, - разведка
17:07
Вступила в силу упрощенная процедура транзита через Польшу агропродукции из Украины
17:05
Криптобиржа Binance ограничила для россиян покупку валюты через сервис Р2Р
17:04
В Литве будут блокировать IP-адреса пропагандистских российских телеканалов
16:49
Косово
Совет ЕС поддержал в первом чтении безвиз для владельцев паспортов Косово
16:45
Обновлено
Польша со Словакией согласились передать Украине истребители МиГ-29, - министр обороны Надь
16:33
После взрывов во временно оккупированном Мариуполе россияне перегруппировались за пределы города, - мэр
16:28
Президентская гонка в Турции: Эрдоган уступает кандидату от оппозиции, - опрос
16:20
Эксклюзив
Оккупанты после ночных обстрелов пропустили на ЗАЭС не весь персонал, - мэр Энергодара
16:18
В Чехии прошла инаугурация президента Петра Павела
16:16
Эксклюзив
Битву за Бахмут проиграет тот, кто бросит последний резерв, – офицер ВСУ Лапин
16:12
РФ готовит новую волну мобилизации на временно оккупированных территориях Донетчины и Луганщины, – Центр нацсопротивления
16:11
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:07
OPINION
Шкарлет должен быть разрушен
16:04
Обновлено
Число погибших в результате утреннего обстрела Херсона возросло до четырех, еще один человек ранен
16:02
Вышел в свет "Шульцовский словарь"
15:50
Обновлено
В результате ракетного удара повреждены объекты генерации в 8 регионах
15:41
парламент Словении
В комитете парламента Словении осудили вторжение России в Украину, но не поддержали признание РФ страной-спонсором терроризма
15:41
Обновлено
Энергетики подключили Запорожскую АЭС к энергосистеме Украины
15:26
Эксклюзив
На Донетчине некоторые подразделения врага отказываются идти в атаку
15:19
Партнерский материал
Как другие страны регулируют букмекерский бизнес
15:13
В России заявили, что Турция начала блокировать транзит санкционных грузов в РФ
15:07
В Москве и в Свердловской области РФ объявили воздушную тревогу: власти заявили об очередной хакерской атаке
14:55
На фото Каховская ГЭС
Россияне повредили Каховскую ГЭС, водохранилище обмелело, — глава Днепропетровской ОВА
14:50
Украина становится "боевой лабораторией" для испытаний иранского оружия, – CNN
14:42
Обладательницы херсонского телеканала объявили о подозрении в коллаборационизме
14:29
США получили ордер на арест самолета, принадлежащего Роснефти
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV