Орбан заявил, что Венгрии придется пересмотреть отношения с Россией
Венгрии из-за "меняющейся геополитической реальности" придется пересмотреть отношения с Россией
Такое мнение на экономическом форуме в Будапеште выразил премьер-министр страны Виктор Орбан, пишет Bloomberg.
По словам Орбана, хорошее взаимодействие с РФ — на пользу Венгрии, однако он опасается, что отношения Москвы с Европой в целом настолько пострадали в результате войны, что могут не восстановиться еще долгое время.
В этой связи, считает Орбан, Венгрии следует "серьезно подумать" над тем, какие отношения в сфере политики и экономики следует выстраивать с Россией на следующие 10-15 лет.
- Напомним, в конце февраля известный политолог Андрей Пионтковский заявил, что жирная крыса Орбан бежит с путинского корабля – она засуетилась после того, как его не пригласили на Бухарестский саммит лидеров всех восточноевропейских стран в Варшаве, где лично был Байден.
- 18 февраля в Офисе президента подтвердили, что Виктор Орбан получил приглашение посетить Украину. Зеленский лично пригласил его на саммите ЕС 9 февраля.
- 6 марта глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что премьер страны Виктор Орбан готовится нанести визит в Украину.
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