Такое мнение на экономическом форуме в Будапеште выразил премьер-министр страны Виктор Орбан, пишет Bloomberg.

По словам Орбана, хорошее взаимодействие с РФ — на пользу Венгрии, однако он опасается, что отношения Москвы с Европой в целом настолько пострадали в результате войны, что могут не восстановиться еще долгое время.

В этой связи, считает Орбан, Венгрии следует "серьезно подумать" над тем, какие отношения в сфере политики и экономики следует выстраивать с Россией на следующие 10-15 лет.