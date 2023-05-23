Об этом Орбан рассказал в комментарии Bloomberg .

По словам венгерского премьера, НАТО не готово отправлять своих военных в Украину, а без их помощи Украина якобы не способна победить Россию.

"Смотря на цифры, глядя на расположение, на тот факт, что НАТО не готово отправить войска, очевидно, что возможностей у бедных украинцев победить на поле боя нет", - сказал Орбан.

Он подчеркнул, что войну удастся остановить только тогда, когда Россия заключит соглашение со США. Орбан также выразил надежду, что Дональд Трамп выиграет президентские выборы в США в 2024 году.