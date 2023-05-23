Орбан заявил, что Украина не способна победить РФ, и посоветовал, как остановить войну
Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что Украина не способна победить РФ, а для того, чтобы остановить войну, необходимо заключить соглашение между Москвой и Вашингтоном
Об этом Орбан рассказал в комментарии Bloomberg .
По словам венгерского премьера, НАТО не готово отправлять своих военных в Украину, а без их помощи Украина якобы не способна победить Россию.
"Смотря на цифры, глядя на расположение, на тот факт, что НАТО не готово отправить войска, очевидно, что возможностей у бедных украинцев победить на поле боя нет", - сказал Орбан.
Он подчеркнул, что войну удастся остановить только тогда, когда Россия заключит соглашение со США. Орбан также выразил надежду, что Дональд Трамп выиграет президентские выборы в США в 2024 году.
- 5 мая Виктор Орбан заявил, что не может представить поражение России в войне с Украиной и призвал к переговорам.
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