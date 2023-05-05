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Орбан заявил, что у него не хватает фантазии представить, что кто-то может победить Россию

5 мая, 2023 пятница
12:17
Мир

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не может представить поражение ядерного государства, каковым является страна-агрессор Россия. Он в очередной раз призвал к переговорам

Об этом он заявил в интервью Kossuth Radionak .

"У меня не хватает фантазии представить, что кто-то может победить ядерное государство. Думать, что россияне сложа руки будут смотреть, как их побеждают, ломают их политическую систему, убивают их президента, устраивают атаку дронов над Красной площадью, верить, что они будут молча смотреть и мириться с военным поражением, могут те, кто не вышел из детского возраста. Так в сказке бывает. В реальности – нет", – сказал Орбан.

По его словам, война не прекращается только из-за вмешательства НАТО.

"Только от Запада, от американцев зависит, как долго они готовы финансировать Украину", – заявил венгерский политик.

Он в очередной раз призвал начать мирные переговоры как можно скорее.

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Новости
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Венгрия
Виктор Орбан
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