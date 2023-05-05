Об этом он заявил в интервью Kossuth Radionak .

"У меня не хватает фантазии представить, что кто-то может победить ядерное государство. Думать, что россияне сложа руки будут смотреть, как их побеждают, ломают их политическую систему, убивают их президента, устраивают атаку дронов над Красной площадью, верить, что они будут молча смотреть и мириться с военным поражением, могут те, кто не вышел из детского возраста. Так в сказке бывает. В реальности – нет", – сказал Орбан.

По его словам, война не прекращается только из-за вмешательства НАТО.

"Только от Запада, от американцев зависит, как долго они готовы финансировать Украину", – заявил венгерский политик.

Он в очередной раз призвал начать мирные переговоры как можно скорее.

Днем ранее Орбан заявил о необходимости вернуть Дональда Трампа к власти в США, чтобы завершить войну в Украине .

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