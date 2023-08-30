Орбан заявил, что сохранение жизни украинцев важнее независимости страны
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Украина ни при каких условиях не может победить Россию, поэтому приоритетом должна быть не независимость страны, а жизнь людей
Об этом он сказал в интервью эксведущему Fox News Такеру Карлсону, ранее обвинявшему Украину в подрыве Каховской ГЭС .
По мнению Орбана, Украина никогда не сможет одержать победу над Россией.
"Это ложь. Это не только недоразумение, это ложь и невозможно. Каждый, кто имеет дело с политикой и разбирается в логике, цифрах и данных, знает, что об этом не может быть и речи", - заявил политик.
На вопрос, почему он так считает Орбан ответил, что россияне количественно превосходят украинскую армию.
"Россияне в этом гораздо сильнее, их гораздо больше, гораздо больше, чем украинцев", - сказал глава правительства Венгрии.
При этом он отметил, что ему якобы жалко украинцев.
В то же время, по его мнению, "в случае с Россией должно быть решено нечто гораздо важнее свободы, которую Запад рассматривает как приоритет", а именно сохранение жизни украинцев.
Позиция Венгрии в войне РФ против Украины
Представители венгерских властей регулярно делают заявления, унижающие украинцев и их борьбу с оккупантами. Так, в апреле глава правительства Венгрии Виктор Орбан назвал Украину "несуществующим в финансовом плане государством". Он сказал, что Украина выплачивает пенсии и зарплаты только благодаря средствам, выделяемым ЕС, в том числе Венгрией.
В мае Орбан выразил убеждение, что вряд ли кто-то сможет победить Россию , а в начале июня призвал Украину к мирным переговорам, запугивая ее огромными потерями в случае контрнаступления.
В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сиярто призвал президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина сесть за стол переговоров по завершению войны в Украине.
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