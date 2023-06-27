Орбан заявил, что не считает Путина военным преступником

Об этом он заявил в интервью изданию Bild .

В ответ на вопрос, является ли Путин для Орбана военным преступником, он ответил: "Нет. Не для меня".

Венгерский премьер отметил, что сейчас идет война, и только после нее можно говорить о военных преступлениях. Говорить сейчас об этом, по его мнению, не уместно.

"Если вы хотите перемирия, а затем ведете переговоры, мы должны убедить тех, кто участвует в конфликте, сесть за стол переговоров. Приглашать их к столу и говорить "подойди к столу, я вас арестую" – не очень хорошая идея" , – сказал он.

Орбан подчеркнул, что Венгрия хочет мира. А для этого, по его словам, нужны переговоры, которым нужны переговорщики, которыми должны выступить лидеры привлеченных стран.

Также на вопрос о том, арестуют ли Путина в Венгрии, если тот решите посетить страну, премьер отметил, что не располагает информацией о предстоящих визитах президента РФ в страну.

"У меня нет информации, что он хочет приехать в Венгрию. Следовательно, эта гипотеза вообще не соответствует действительности. Это лишь гипотеза", - сказал Орбан.