Орбан заявил, что не считает Путина военным преступником
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не считает президента РФ Владимира Путина военным преступником, поскольку о военных преступлениях следует говорить после войны
Об этом он заявил в интервью изданию Bild .
В ответ на вопрос, является ли Путин для Орбана военным преступником, он ответил: "Нет. Не для меня".
Венгерский премьер отметил, что сейчас идет война, и только после нее можно говорить о военных преступлениях. Говорить сейчас об этом, по его мнению, не уместно.
"Если вы хотите перемирия, а затем ведете переговоры, мы должны убедить тех, кто участвует в конфликте, сесть за стол переговоров. Приглашать их к столу и говорить "подойди к столу, я вас арестую" – не очень хорошая идея" , – сказал он.
Орбан подчеркнул, что Венгрия хочет мира. А для этого, по его словам, нужны переговоры, которым нужны переговорщики, которыми должны выступить лидеры привлеченных стран.
Также на вопрос о том, арестуют ли Путина в Венгрии, если тот решите посетить страну, премьер отметил, что не располагает информацией о предстоящих визитах президента РФ в страну.
"У меня нет информации, что он хочет приехать в Венгрию. Следовательно, эта гипотеза вообще не соответствует действительности. Это лишь гипотеза", - сказал Орбан.
- 27 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметился очередным антиукраинским заявлением, назвав сотрудничество между Западом и Украиной провальным. Он также добавил, что выиграть войну против РФ невозможно.
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