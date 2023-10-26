Орбан заявил, что готов к переговорам с Украиной по снятию вето с военной помощи ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что готов к переговорам с Украиной по снятию вето с военной помощи ЕС в размере 500 млн
Об этом пишет Европейская правда.
Он говорит, что хотел бы приезда в Будапешт украинской делегации перед тем, как ЕС примет решение о следующем транше из Европейского фонда мира.
"Мы ждем приезда украинской делегации в Будапешт для переговоров об этом. Мы открыты и готовы договариваться", – заявил Орбан.
- В понедельник, 23 октября, Венгрия в очередной раз заблокировала передачу Украине €500 млн военной помощи от ЕС из-за блокирования венгерского банка ранее
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