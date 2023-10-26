Орбан заявил, что готов к переговорам с Украиной по снятию вето с военной помощи ЕС

Об этом пишет Европейская правда.

Он говорит, что хотел бы приезда в Будапешт украинской делегации перед тем, как ЕС примет решение о следующем транше из Европейского фонда мира.

"Мы ждем приезда украинской делегации в Будапешт для переговоров об этом. Мы открыты и готовы договариваться", – заявил Орбан.