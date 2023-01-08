Его следует лечить радикальными методами, а не поглаживанием больного места в надежде, что все пройдет. "Успешные" автократы к тому же вызывают зависть у тех, кто хотел бы такого же результата, но из-за своей вторичности эпигонство никогда не достигнут его.

На днях венгерский премьер Виктор Орбан произнес речь в стиле мюнхенского спича Путина в 2007 году. Он говорил к участникам традиционного рождественского ужина Фонда Селля Калмана, но если бы бывший венгерский лидер, либерал и реформатор конца XIX – начала XX веков, услышал сказанное, то он, вероятно, перевернулся бы в гробу.

Глава партии Фидес, которого небезосновательно считают другом Путина, решил восстать против "неолиберализма" как модели, которая, по его мнению, позволила укрепиться Китаю. Орбан заявил, что "неолиберализм", как, в конце концов, и США, где его практикуют политики, испытал существенный кризис, породил нелюбимую венгерскому лидеру миграцию, Brexit, победу Дональда Трампа и тому подобное. Весь этот винегрет далеких за смыслом явлений, которые укладываются каким-то образом в логическую цепочку теории Орбана, вызвал, по его мнению, и российско-украинскую войну. Правда, "первый венгр" называет ее почему-то "холодной", видимо, пока не рискуя употреблять привычное Путину "специальная военная операция". "Точку над "i" поставило начало украинско-российской войны в 2022 году, которая дала понять, что нынешний западноцентризм не может удерживать позиции, поскольку конкуренты Запада усилились, не в последнюю очередь из-за либерализации торговли и экономики", — умствует Орбан.

Венгрия должна определиться, с кем ей быть в ситуации, которая беременна только кризисами и конфликтами. Орбан предлагает ей простой рецепт: противостояние… с Западом

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Естественно, Венгрия должна определиться, с кем ей быть в ситуации, беременной только кризисами и конфликтами. Орбан предлагает ей простой рецепт: противостояние… с Западом. В его воображении будущий мир станет сетью иерархических блоков стран, и разумнее всего, что может сделать Будапешт, — избежать пребывания в одной компании из США.

От себя добавлю, — и в Евросоюзе. Ибо антиамериканская риторика Орбана мотивирована не столько политикой Вашингтона как таковой, как ревностью к его извечному оппоненту – Джорджу Соросу. "Соросомания" действующего венгерского премьера иногда уже смахивает на паранойю. И, соответственно, ретранслируется на Америку, где живет и получил свое состояние известный филантроп и промоутер свободного общества.

Орбан вслед за ранним Путиным предлагает Венгрии стратегию "специфической для страны логики глобализации". Как это похоже на попытки подполковника КГБ, неожиданно получившего власть в России в начале 2000-х, обосновать и ввести в РФ доктрину "суверенной демократии", с учетом "специфики российского менталитета" и других безумий, на которых впоследствии и возникла идеология "русского мира". Именно "суверенная демократия" позволила Путину воспользоваться декорациями настоящей демократии, чтобы, спекулируя на них, построить автократизм, а впоследствии и диктатуру.

Тактика Орбана взору понятна. Он как популист спекулирует на том, что Венгрия, дескать, уже имеет негативный опыт блокового противостояния. Но почему-то он не хочет вспомнить, какими были для его родины последствия пребывания именно в "социалистическом лагере", наследником и реаниматором которого теперь стремится стать кумир Путин.

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Для этого следовало должным образом изолировать страну от всяких там "соросов" и западных советников. Путину это удалось, Орбан на этом пути достиг лишь санкций из Брюсселя. Венгрия потеряла колоссальные деньги, но, жонглируя своим правом блокирования европейских санкций против России, смогла восстановить часть финансирования. Так ли будет дальше? Не думаю, поскольку и у терпения чиновников ЕС есть предел, а аппетиты Орбана ревизовать основы демократии хотя бы в собственной стране ненасытны.

Тактика Орбана понятна. Он как популист спекулирует на том, что Венгрия, дескать, уже имеет негативный опыт блокового противостояния. Но почему-то он не хочет вспомнить, каковы были для его родины последствия пребывания именно в "социалистическом лагере", наследником и реаниматором которого теперь стремится стать кумир Путин. Венгерский премьер не желает вспоминать ни 1956-й, а тем более отечественную историю, в частности Первой мировой, завершившейся для Будапешта унизительным Трианонским договором, или марионеточный фашистский режим адмирала Миклоша Хорти во время господства в Европе нацизма.

Не зря оппоненты Орбана постоянно спрашивают и его, и венгров: как могло так случиться, что в течение всего-навсего столетия Будапешт умудриться выбирать "не тех" союзников. В ответ: nem tudom.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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