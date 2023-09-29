Орбан является своеобразным Жириновским в ЕС, но на него можно влиять

Такое мнение высказала народная депутат Украины София Федина в эфире телеканала "Эспрессо".

"Поскольку наши границы не менялись, можно спросить, пытается ли Орбан забрать у нас Закарпатье, чтобы поставить под вопрос целостность Украины. Потому что то, как они несколько лет назад пытались создавать "министерство по делам Закарпатья", было посягательством на территориальную целостность Украины. Орбан является своеобразным Жириновским в ЕС. Но он позиционирует те вопросы, которые нам могут задавать радикальные среды в разных странах", – рассказала Федина.

По ее словам, Орбан очень неоднозначная фигура. В ЕС неоднократно официально выносили Венгрии предупреждения по тем или иным вопросам, включая уменьшение их финансирования в рамках общего бюджета ЕС.

"То есть Орбан не является стопроцентным блоком, на него есть возможность влиять", - отметила народная депутат.