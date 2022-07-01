Об этом он заявил на государственном радио.

"Мы должны радикально повысить нашу обороноспособность", – сказал Орбан.

Он снова подчеркнул, что Венгрия заинтересована в скорейшем прекращении войны в Украине.

По словам Виктора Орбана, пока кажется, что до фронта еще далеко, но если военная ситуация будет стремительно меняться, он будет приближаться к Венгрии быстрее.

Он отметил, что вернулся домой с саммита НАТО с пониманием того, что необходимо укреплять развитие вооруженных сил. Должна быть выполнена очень быстрая работа по наращиванию потенциала. По словам Премьер-министра, необходимо найти способ максимально укрепить систему обороны Венгрии.

"Если мы хотим мира, мы должны усилить нашу военную мощь сейчас" – заявил Орбан.

23 июня Балаж Орбан, политический директор премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил , что война и санкции против России подтолкнули европейскую экономику к "серьезным проблемам".

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