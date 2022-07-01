Орбан выступил за радикальное усиление обороноспособности Венгрии
Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Венгрия ускорит свою программу развития обороны
Об этом он заявил на государственном радио.
"Мы должны радикально повысить нашу обороноспособность", – сказал Орбан.
Он снова подчеркнул, что Венгрия заинтересована в скорейшем прекращении войны в Украине.
По словам Виктора Орбана, пока кажется, что до фронта еще далеко, но если военная ситуация будет стремительно меняться, он будет приближаться к Венгрии быстрее.
Он отметил, что вернулся домой с саммита НАТО с пониманием того, что необходимо укреплять развитие вооруженных сил. Должна быть выполнена очень быстрая работа по наращиванию потенциала. По словам Премьер-министра, необходимо найти способ максимально укрепить систему обороны Венгрии.
"Если мы хотим мира, мы должны усилить нашу военную мощь сейчас" – заявил Орбан.
- 23 июня Балаж Орбан, политический директор премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил , что война и санкции против России подтолкнули европейскую экономику к "серьезным проблемам".
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