Орбан выступил за "немедленное прекращение огня" в Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал дальнейшую гуманитарную и финансовую поддержку Украины, однако призвал как можно быстрее прекратить войну
Об этом он написал в Twitter .
"Важный саммит ЕС сегодня с президентом Владимиром Зеленским. Венгрия продолжит оказывать гуманитарную и финансовую поддержку Украине. Мы поддерживаем немедленное прекращение огня, чтобы предотвратить дальнейшую потерю человеческих жизней. Венгрия принадлежит к лагерю мира!" – заявил премьер-министр.
В комментариях ему написали, что Венгрия относится к "российскому лагерю".
- 9 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель для участия в саммите ЕС.
- 31 января Австрия и Венгрия договорились не отправлять Украине оружие .
- 24 декабря 2022 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил , что Украина сможет воевать, пока США будут оказывать ей свою поддержку.
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