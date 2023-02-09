Орбан выступил за "немедленное прекращение огня" в Украине

Об этом он написал в Twitter .

"Важный саммит ЕС сегодня с президентом Владимиром Зеленским. Венгрия продолжит оказывать гуманитарную и финансовую поддержку Украине. Мы поддерживаем немедленное прекращение огня, чтобы предотвратить дальнейшую потерю человеческих жизней. Венгрия принадлежит к лагерю мира!" – заявил премьер-министр.

В комментариях ему написали, что Венгрия относится к "российскому лагерю".