Орбан ввел чрезвычайное положение в Венгрии с 25 мая из-за войны в Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил в стране чрезвычайное положение с 25 мая
Об этом сообщает Bloomberg .
Режим чрезвычайного положения будет введен с 00:00 25 мая.
По словам Орбана, ЧП предоставит правительству "пространство для маневра и возможность немедленно реагировать" на последствия войны в Украине
Он добавил, что правительство объявит о первых мерах в условиях чрезвычайного положения 25 мая.
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Ранее, по данным СМИ, Орбан отказался обсуждать эмбарго на поставку российской нефти на встрече лидеров Евросоюза, которая состоится в Брюсселе.
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