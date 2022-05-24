Орбан ввел чрезвычайное положение в Венгрии с 25 мая из-за войны в Украине

Об этом сообщает Bloomberg .

Режим чрезвычайного положения будет введен с 00:00 25 мая.

По словам Орбана, ЧП предоставит правительству "пространство для маневра и возможность немедленно реагировать" на последствия войны в Украине

Он добавил, что правительство объявит о первых мерах в условиях чрезвычайного положения 25 мая.

Ранее, по данным СМИ, Орбан отказался обсуждать эмбарго на поставку российской нефти на встрече лидеров Евросоюза, которая состоится в Брюсселе.