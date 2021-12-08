Орбан впервые назвал вооруженный конфликт на востоке Украины российско-украинской войной

Этот термин Орбан употребил в прощальном письме Ангеле Меркель, ушедшей с должности канцлера ФРГ.



В этом письме премьер Венгрии подводил итоги отношений своего государства с Германией за 16 лет правления Меркель.



"Мы вместе работали над тем, чтобы справиться с финансовым кризисом 2010 года, боролись за Европейский Союз и беспомощно наблюдали начало трагической для Европы российско-украинской войны", - написал Орбан.



До этого в своих заявлениях премьер Венгрии не называл вооруженный конфликт на востоке Украины войной, а Россию – стороной конфликта.

Напомним, 3 декабря Владимир Зеленский впервые провел телефонный разговор с Виктором Орбаном и пригласил его посетить Украину.

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