Орбан впервые назвал вооруженный конфликт на востоке Украины российско-украинской войной
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан впервые официально назвал вооруженный конфликт на востоке Украины российско-украинской войной
Этот термин Орбан употребил в прощальном письме Ангеле Меркель, ушедшей с должности канцлера ФРГ.
В этом письме премьер Венгрии подводил итоги отношений своего государства с Германией за 16 лет правления Меркель.
"Мы вместе работали над тем, чтобы справиться с финансовым кризисом 2010 года, боролись за Европейский Союз и беспомощно наблюдали начало трагической для Европы российско-украинской войны", - написал Орбан.
До этого в своих заявлениях премьер Венгрии не называл вооруженный конфликт на востоке Украины войной, а Россию – стороной конфликта.
- Напомним, 3 декабря Владимир Зеленский впервые провел телефонный разговор с Виктором Орбаном и пригласил его посетить Украину.
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