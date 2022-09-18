Об этом со ссылкой на Szabad Европа сообщает Европейская правда .

По данным венгерского издания, Орбан произнес речь 10 сентября на закрытой встрече с членами правительства, парламентариями, бизнесменами и художниками, близкими к его партии "Фидес" в поселке Кетче, но ее содержание было обнародовано только сейчас.

Орбан заявил, что война в Украине может продолжаться до 2030 года, а Киев рискует потерять треть или половину территории страны. Также он добавил, что война была бы локальной, но "вмешательство Запада сделало ее глобальной".

Кроме того, венгерский премьер подчеркнул, что Европа санкциями против РФ "стреляет себе в ногу", ведь из-за энергетического кризиса 40% европейской промышленности могут зимой остановиться.

В конце концов, он предположил, что ЕС и еврозона могут к 2030 году вообще развалиться.

Орбан также упомянул об этническом составе стран ЕС и заявил, что к 2040 году иммигранты-мусульмане будут составлять большинство в городах Франции, а подобные тенденции прослеживаются и в других европейских городах и столицах.

25 июля Виктор Орбан попал в скандал из-за заявления о недопустимости смешения европейских и неевропейских рас.

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