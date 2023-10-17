Орбан во время общения с Путиным назвал войну в Украине "военной операцией"

Об этом сообщает ЕП .

Пропагандистское агентство РИА "Новости" распространило фрагмент разговора с синхронным переводом, где Орбан говорит о "военной операции". На фоне слышна фраза katona mûveletek – военная операция.

На это отреагировал депутат парламента по оппозиционному движению Momentum Мартон Томпош.

"Нет, Виктор. Происходящее в Украине - это не "специальная военная операция", это война. Война, в которой борются венгры из Закарпатья. Позор!", - написал он.