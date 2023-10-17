Орбан во время общения с Путиным назвал войну в Украине "военной операцией"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным назвал войну РФ против Украины "военной операцией"
Об этом сообщает ЕП .
Пропагандистское агентство РИА "Новости" распространило фрагмент разговора с синхронным переводом, где Орбан говорит о "военной операции". На фоне слышна фраза katona mûveletek – военная операция.
На это отреагировал депутат парламента по оппозиционному движению Momentum Мартон Томпош.
"Нет, Виктор. Происходящее в Украине - это не "специальная военная операция", это война. Война, в которой борются венгры из Закарпатья. Позор!", - написал он.
- 17 октября глава российских террористов Владимир Путин в Пекине встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
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