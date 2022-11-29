Орбан в собственной игре с ЕС использует Украину, - Кулеба
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан иногда использует Украину в собственной игре с Евросоюзом
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Politico .
По его словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "играет в собственную игру с Европейским Союзом и иногда использует Украину как заложницу этих отношений".
Он подчеркнул, что у украинцев нет никакой враждебности к венграм.
"Мы были друзьями, мы являемся друзьями и будем друзьями… Но нам нужно выиграть эту войну, и Украина выигрывает в интересах Венгрии", - сказал Кулеба.
- 22 ноября венгерский премьер-министр Виктор Орбан появился на фанвстрече с футболистом Балажем Джуджаком в шарфе с картой Венгрии, на которой части нескольких государств ЕС, Украины и Сербии входят в состав "Великой Венгрии".
- Поэтому министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии.
- Виктор Орбан прокомментировал скандальный шарф с "Великой Венгрией" и заявил, что "футбол - вне политики".
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