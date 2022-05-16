Орбан в пятый раз возглавил правительство Венгрии
Венгерский парламент в пятый раз переизбрал Орбана на должность премьера
Об этом сообщает венгерское издание Origo .
Парламент Венгрии отдал 133 голоса за переизбрание Виктора Орбана на должность главы правительства, против высказались 27 парламентариев.
Таким образом, Виктор Орбан уже в пятый раз возглавил правительство Венгрии.
- Напомним, Венгрии нужно 700-750 млн евро инвестиций, чтобы отказаться от российской нефти.
- Виктор Орбан назвал оппонентами президента Украины Владимира Зеленского, основателя фонда "Возрождение" Джорджа Сороса и "бюрократов Брюсселя". За партию Орбана проголосовало более половины венгерских избирателей на парламентских выборах.
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