Орбан в парламенте Венгрии поддержал мирный план Китая: оппозиция назвала его агентом РФ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил в понедельник на открытии очередной сессии парламента, где озвучил ряд противоречивых нарративов о войне России против Украины
Венгерское издание telex сообщает, что ему предстояло открыть сессию, но опоздал и выступал последним, пишет Укринформ.
В частности, он заявил, что война "плохая для украинцев, россиян, венгерского народа, для Европы, и все более очевидно, что она плоха для всего мира", но венгры считают, что должны держаться как можно дальше от нее.
По словам Орбана, он поддерживает "мирный план" Китая по отношению к Украине вопреки позиции западных лидеров.
"Мы также считаем мирный план Китая важным и поддерживаем его", – заявил он.
Орбан также упрекнул своих политических противников, заявив, что "позиция говорит об Украине так, будто сама чувствует себя Украиной".
При этом он согласился с оппозиционными партиями в оценке того, что Венгрия не должна граничить с Россией и между ними должна быть другая страна.
Орбан также перевел вину за инфляцию в Венгрии на Брюссель, вызванную якобы санкционной политикой ЕС.
Он считает, что рано или поздно встанет вопрос вступления Украины в НАТО. Но "мы должны десять тысяч раз подумать о дальнейшем расширении НАТО на восток", чтобы это не вовлекло Венгрию в войну, сказал он, добавив, что это не касается Швеции и Финляндии, которых следует поддержать в их присоединении к Альянсу.
Оппозиция жестко отреагировала на заявления Орбана. В частности, спросила, какие четыре округа он отдал бы России, если бы Венгрия сразилась с ней, имея в виду его призыв к прекращению боевых действий и началу переговоров с РФ.
Экс-премьер-министр Ференц Дюрчань задал риторический вопрос: "Почему правительство приняло сторону кровавого Путина? Возможно ли, что венгерский премьер-министр является агентом России"?
- Напомним, на саммите ЕС 9 февраля Виктор Орбан и Владимир Зеленский провели встречу, на которой Орбан получил приглашение приехать в Киев. Ответа от венгерского премьера пока не последовало.
- 21 февраля глава МИД Словакии обругал Орбана в ответ на его пророссийские заявления, недипломатично послав его вслед за российским кораблем.
- 25 февраля политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский отметил , что под Орбаном шатается кресло, он засуетился после того, как его не пригласили на Бухарестский саммит лидеров всех восточноевропейских стран в Варшаве, на котором присутствовал Байден.
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