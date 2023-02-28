Венгерское издание telex сообщает, что ему предстояло открыть сессию, но опоздал и выступал последним, пишет Укринформ.

В частности, он заявил, что война "плохая для украинцев, россиян, венгерского народа, для Европы, и все более очевидно, что она плоха для всего мира", но венгры считают, что должны держаться как можно дальше от нее.

По словам Орбана, он поддерживает "мирный план" Китая по отношению к Украине вопреки позиции западных лидеров.

"Мы также считаем мирный план Китая важным и поддерживаем его", – заявил он.

Орбан также упрекнул своих политических противников, заявив, что "позиция говорит об Украине так, будто сама чувствует себя Украиной".

При этом он согласился с оппозиционными партиями в оценке того, что Венгрия не должна граничить с Россией и между ними должна быть другая страна.

Орбан также перевел вину за инфляцию в Венгрии на Брюссель, вызванную якобы санкционной политикой ЕС.

Он считает, что рано или поздно встанет вопрос вступления Украины в НАТО. Но "мы должны десять тысяч раз подумать о дальнейшем расширении НАТО на восток", чтобы это не вовлекло Венгрию в войну, сказал он, добавив, что это не касается Швеции и Финляндии, которых следует поддержать в их присоединении к Альянсу.

Оппозиция жестко отреагировала на заявления Орбана. В частности, спросила, какие четыре округа он отдал бы России, если бы Венгрия сразилась с ней, имея в виду его призыв к прекращению боевых действий и началу переговоров с РФ.

Экс-премьер-министр Ференц Дюрчань задал риторический вопрос: "Почему правительство приняло сторону кровавого Путина? Возможно ли, что венгерский премьер-министр является агентом России"?