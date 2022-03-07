Орбан указом запретил поставлять Украине оружие через Венгрию

Об этом Орбан сказал после совещания по вопросам безопасности.

"Издан указ, в котором четко указано, что оружие нельзя перевозить с территории Венгрии на территорию Украины", - сообщил он.

Премьер добавил, что военные действия "все ближе к венгерской границе".



Орбан отметил, что из-за этого количество беженцев будет увеличиваться.

28 февраля министр иностранных дел Петер Сийярто заявил , что Венгрия не станет страной-транзитером оружия для Украины.