Орбан указом запретил поставлять Украине оружие через Венгрию
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан издал указ о запрете транзита через страну оружия для Украины
Об этом Орбан сказал после совещания по вопросам безопасности.
"Издан указ, в котором четко указано, что оружие нельзя перевозить с территории Венгрии на территорию Украины", - сообщил он.
Премьер добавил, что военные действия "все ближе к венгерской границе".
Орбан отметил, что из-за этого количество беженцев будет увеличиваться.
- 28 февраля министр иностранных дел Петер Сийярто заявил , что Венгрия не станет страной-транзитером оружия для Украины.
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