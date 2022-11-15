Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Венгерское правительство торгуется с ЕС и Россией и ждет, кто из них предложит больше. Если Россия и дальше будет давать нефть и дешево строить АЭС на территории Венгрии, то правительство Орбана и продолжит поддерживать Российскую Федерацию. Если так и будет, то Будапешт может и забыть о помощи от ЕС 18 млрд евро для Украины и не блокировать это решение. Такой сценарий развития событий, безусловно, есть на столе у ​​Орбана", - пояснил Веселовский.

Дипломат подчеркнул, что правительство Орбана создает все больше проблем для ЕС.

"Важно отметить, что среди европейских стран растет понимание того, что Орбан является раковой опухолью для ЕС. Его политика так или иначе может соблазнять другие страны на подобные действия. Особенно это касается государств, власть которых так или иначе поддерживает Путина. Поэтому сейчас страны ЕС будут тщательно следить за словами и поступками венгерского правительства", - добавил он.

ЕС изменит законодательство, чтобы предоставить Украине первые средства из 18 млрд макрофина уже в январе. Венгрия – против.



10 ноября депутаты бундестага от Социал-демократической партии Шольца, Зеленых и Свободной демократической партии - трех партий в правящей коалиции - призвали приостановить выплату Венгрии 7,5 млрд от ЕС , если Будапешт не докажет серьезного понимания верховенства права

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