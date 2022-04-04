Орбан становится молодым Лукашенко, - эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"

Об этом он сказал в эфире Espreso TV.



Герасимчук отметил: "Мне жаль Венгрию, страна на грани стратегического одиночества. Даже стратегический партнер Венгрии Варшава отвернулась от них."



По словам эксперта, у нас есть целый комплекс проблем, которые породили выборы Виктора Орбана в Венгрии: “Орбан в своем стремлении стать вторым Путиным скорее становится молодым Лукашенко, который имеет все шансы превратить свою вполне благополучную страну в новую "Беларусь", которая станет так называемым троянским конем россии в Европе".

В Венгрии прошли парламентские выборы, согласно первым результатам Партия "Фидес" действующего премьер-министра Виктора Орбана набрала 60% голосов.

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