Орбан становится молодым Лукашенко, - эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"
Сергей Герасимчук отметил, что Венгрия оказалась на грани стратегического одиночества
Об этом он сказал в эфире Espreso TV.
Герасимчук отметил: "Мне жаль Венгрию, страна на грани стратегического одиночества. Даже стратегический партнер Венгрии Варшава отвернулась от них."
По словам эксперта, у нас есть целый комплекс проблем, которые породили выборы Виктора Орбана в Венгрии: “Орбан в своем стремлении стать вторым Путиным скорее становится молодым Лукашенко, который имеет все шансы превратить свою вполне благополучную страну в новую "Беларусь", которая станет так называемым троянским конем россии в Европе".
-
В Венгрии прошли парламентские выборы, согласно первым результатам Партия "Фидес" действующего премьер-министра Виктора Орбана набрала 60% голосов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.27Продажа 32.85
- Актуальное
- Важное