Долговременная война Путина в Украине наглядно показала, какие страны поддерживали и поддерживают Украину, а какие ищут любую возможность, чтобы усугубить и без того очень тяжелую ситуацию в Украинском государстве, помогая этим Российской Федерации. В этом смысле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оказался идеальным политическим партнером для российского диктатора Путина и готов подставить Украину в любой нужный Москве момент. Орбан, считающий войну в Украине "чужой войной", действует так, будто он напрямую задействован в реализации планов Кремля.

Так самая влиятельная венгерская газета Magyar Nemzet, которая является неформальным рупором орбановского режима, приводит основные положения из выступления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в программе Radio Kossuth "Доброе утро, Венгрия". Он подчеркнул: под угрозой не только наше физическое здоровье, но и безопасность нашей экономики, а уязвимость и опасность ярко продемонстрировала ракета, попавшая в Польшу. По словам премьера, если мы продолжим то, что мы делали до сих пор, если Европа будет видеть себя стороной в этой войне, она все больше будет вовлекаться в этот конфликт, и тогда грозящая нам опасность будет становиться все сильнее.

Орбан считает, что "Политика санкций – это шаг к войне". Хотя "санкции – это экономическая мера, но если кто-то из-за этого вмешивается в конфликт, он также занимает позицию, делает шаг в направлении одной из воюющих сторон, то есть в направлении войны".

Что расшифровывается так – не нужно ничем помогать Украине. Пусть Россия и Украина сами разбираются между собой, а европейцам вмешиваться не стоит, потому что это только усугубляет ситуацию. Интересно, эти свои тезисы он писал сам, или прислали ему их из Кремля уже в готовом виде? Ведь политика невмешательства Европы в то, как одну из европейских стран расстреливает и убивает государство-террорист Россия, является прямым призывом закрыть глаза на геноцид украинского народа, который реализует Москва, начиная с 24 февраля 2022 года.

Орбан считает: пусть Россия и Украина сами разбираются между собой, а европейцам вмешиваться не стоит, потому что это только усугубляет ситуацию. Интересно, эти свои тезисы он писал сам, прислали ли ему их из Кремля уже в готовом виде?

Венгерский премьер отметил, что если Европа будет воспринимать себя как сторону войны, угроза для нас будет расти. "Понятно, что мы шаг за шагом сползаем в эту войну; в нас пока не стреляют, но мы очень близки к тому, чтобы стать реально воюющей стороной", – заявил Орбан, назвав то, что делает Европа очень опасным. Он подчеркнул: "Венгрия говорит на языке мира, но никто, кроме нас, не идет в этом направлении".

Читайте также: Орбан торгуется с ЕС и Россией в надежде получить больше, - дипломат Веселовский

И здесь следует сказать, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "не сползает в войну". Он лично косвенно давно уже участвует в ней на стороне Путина. А его попытки якобы "разговаривать на языке мира", не что иное, как попытка подтолкнуть Украину к капитуляции перед Российской Федерацией, оставив захватчикам почти 20 процентов оккупированных украинских территорий.

Делая вид, что Венгрия "миротворец", этот политический подельник Путина, за поступление более дешевых энергоносителей из России, готов буквально на все. И его совершенно не интересует, какой благодаря этому Венгрия будет иметь имидж в Европе и мире, и что будут думать о нем лично в ЕС. Главное максимально продлить во времени свою власть и получить от нее финансовые дивиденды для себя лично.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "не сползает в войну". Он лично косвенно давно уже участвует в ней на стороне Путина. А его попытки якобы "разговаривать на языке мира", не что иное, как попытка подтолкнуть Украину к капитуляции перед Российской Федерацией

В этом же русле высказался министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто. Как отмечает венгерское издание Magyar Hirlap, Сиярто убежден, что "Признанием полного провала санкций является то, что сегодня в Брюсселе отрицают, что рассчитывали на то, что санкции помогут быстрее закончить войну. ЕС хочет новых санкций лишь для того, чтобы каким-либо образом оправдать собственные ошибочные решения, которые наносят вред. Тогда лидеры, поддержавшие санкции, должны выступить и сказать, что именно из-за них европейская экономика приблизилась к рецессии, и они должны уйти в отставку. Это была бы нормальная реакция тех, кто нанес ущерб Европе введением санкций" .

То есть, высший венгерский дипломат прямо обвиняет ЕС в том, что он ввел санкции в поддержку Украины, а вот если бы их не вводили, и Украина сдалась России, то никакой войны не было и все в Европе жили мирно. За исключением, конечно, Украинского государства, которое исчезло бы с карты мира.

Премьер Венгрии Орбан служит Путину тараном европейских институций. Он хорошо изучил неповоротливую и не гибкую европейскую бюрократическую машину, и вполне пользуется этим для проведения в Европейском союзе своей промосковской политики. Эта путинская марионетка заинтересована в том, чтобы Украина как суверенное государство перестала существовать. Надеясь получить в качестве приза украинское Закарпатье, хотя венгры там являются этническим меньшинством.

Читайте также: Орбан появился на публике в шарфе, на котором часть Украины в составе Венгрии

Премьер Венгрии Орбан служит Путину инструментом таранения европейских институций. Он хорошо изучил неповоротливую и не гибкую европейскую бюрократическую машину, и вполне пользуется этим для проведения в Европейском союзе своей промосковской политики

"Мир" на условиях Кремля был бы для Украины "миром в могиле". И если сегодня российский тиран Путин представляет угрозу современной цивилизации, то Орбан представляет опасность для Евросоюза, раскалывая своими действиями его единство и монолитность. Своей непримиримой антизападной позицией он фактически изолировал Венгрию от остального Европейского союза, но продолжает руководить государством-членом ЕС недопустимыми авторитарными методами. Выбросьте Венгрию из ЕС, и ее экономика не выдержит без постоянных экономических дотаций, исключите ее из НАТО и увидите, насколько орбановский электорат будет восприимчив к окончательному переходу на сторону России.

Член НАТО и ЕС Венгрия постоянно подыскивает очень сомнительных друзей по всему миру. Так о недавнем визите в Будапешт министра экономики Ирана Сейеда Эхсана Хандузи министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто так написал на своей странице на Facebook: "В мире много проблем, последние несколько дней мы увидели, как легко конфликты могут выйти из-под контроля. Угроза глобальной Безопасности можно уменьшить, закрыв как можно больше конфликтов. Если бы Иран удалось реинтегрировать в систему международного сотрудничества, то мы смогли бы добиться значительного прогресса в стабилизации всей ситуации на Ближнем Востоке".

И здесь Петер Сиярто явно лукавит, когда начинает говорить о том, что реинтеграция Ирана "в систему международного сотрудничества" способна стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. Как Иран, считающий, что Израиль не имеет права на существование, способен стабилизировать Ближний Восток? Тот Иран, поставляющий дроны-камикадзе России и помогающий Москве наращивать ее агрессию по отношению к Украине, вдруг становится в дипломатическом воображении Сиярто "миротворцем".

Петер Сиярто явно лукавит, когда начинает говорить о том, что реинтеграция Ирана "в систему международного сотрудничества" способна стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. Как Иран, считающий, что Израиль не имеет права на существование, способен стабилизировать Ближний Восток?

Таким образом, уже вполне можно говорить о том, что Венгрия ведет не только антиукраинскую, антиевропейскую, а теперь и антиизраильскую политику. Ведь сознательно выступая в роли политического адвоката Тегерана, Будапешт этим публично соглашается с тем, что намерения Ирана относительно Израиля, как России в отношении Украины, законны. Заигрывая с Ираном, Будапешт также дает согласие, что тот имеет право на разработку ядерного оружия, которое требуется режиму мулл для уничтожения Израильского государства.

Кроме того, венгерский премьер участвует в выстраивании "антиукраинской оси зла", где будет доминировать Россия, будет участвовать Иран, а Венгрия будет выступать в роли комического политического вассала Кремля. Орбан блокируя все возможные инициативы Евросоюза по Украине, изо всех сил стремится к тому, чтобы украинцы не смогли перезимовать зиму 2022/2023 годов. Очевидно, что эта коварная позиция путинских вассалов не должна оставаться без внимания демократического западного мира.

Парадокс современной Венгрии в том, что формально находясь в НАТО и ЕС, она ориентирована на Москву и Пекин. Орбан превратил свою страну в "пятую колонну" Кремля в Европе, но в Брюсселе пока предпочитают закрывать глаза. Несмотря на то, что орбановские власти полностью зависят от финансовых дотаций с ЕС и более дешевых, именно для нее, энергоносителей из России.

И хотя население подвластной Орбану страны составляет лишь небольшой процент населения ЕС, но его "инициативы" создают гораздо больший процент головных болей для Европейской комиссии. И эта тактика часто безотказно действует, поскольку орбанисты на 100% учитывают в своих антиевропейских действиях все слабые места организационной иерархии Европейского союза.

Выступая в Будапеште на конференции, премьер Венгрии Орбан выдвинул очередное антиукраинское предложение, замаскированное под венгерскую новую "инициативу". Он категорически выступил против плана Европейской комиссии по оказанию Украине помощи в размере 18 миллиардов евро на 2023 год, предложив ее альтернативу в виде двусторонних соглашений.

Виктор Орбан предложил странам ЕС посмотреть, сколько денег они хотят выделить на функционирование Украины и распределить их между собой "пропорционально и справедливо". Прекрасно зная заранее, что может пройти не один месяц, пока эта его "инициатива" будет обсуждаться и согласовываться в разных профильных инстанциях, а помощь Украине нужна сейчас и сейчас. А ее Венгрия успешно блокирует.

"Мир" на условиях Кремля является самой высокой ценностью для Орбана. Венгерский премьер, не скрывая, провозглашает себя единственным союзником Путина в Европейском союзе, сожалея, что Венгрия единственная страна, которая хочет, чтобы Россия выиграла политически, проигрывая Украине на полях боев.

При этом премьер подчеркнул, что "Если у вашего соседа идет война, вы тоже не в безопасности". Подчеркнув, что для Венгрии мир в нашей стране является стратегическим вопросом. А "война требует человеческих жизней, а также имеет экономические последствия". "Это неблагодарная роль быть единственным в Европе, кто говорит о важности прекращения огня и мирных переговоров, но это в стратегических интересах Венгрии". Виктор Орбан завил, что "чем позже будет мир, тем выше будет цена мира". И "он не собирается отказываться от связей с Россией".

То есть Украина должна как можно быстрее принять все требования Москвы, а мир на условиях Кремля является самой высокой ценностью для Орбана. Венгерский премьер, не скрывая, провозглашает себя единственным союзником Путина в Европейском союзе, сожалея, что Венгрия единственная страна, которая хочет, чтобы Россия выиграла политически, проигрывая Украине на полях боев.

Похоже, что в Будапеште считают свою миссию опосредованного участия в войне России в Украине очень важной составляющей своей международной политики. Ведь там прекрасно понимают, насколько важна во время войны помощь от Европейского союза, и делают все возможное, чтобы ее перекрыть.

Правление Виктора Орбана – это гнойник на теле Европы, который легко превратится в неизлечимый, если в Евросоюзе и дальше будут отмахиваться от "венгерской проблемы". Его бескомпромиссная пророссийская позиция относительно войны и Путина очень вредит доверию к Венгрии как к государству члена НАТО и ЕС. Особенно помня о зверствах и преступлениях, которые совершил путинский режим в Украине, и продолжает их совершать.

В частности, учитывая тот факт, что Венгрия, явно декларирующая свою приверженность России, получает в качестве члена НАТО секретную военную оборонную информацию. Хотя давно уже должен был возник вопрос о том, как может находиться в Североатлантическом альянсе союзник Москвы?

Есть ли смысл держать в общей европейской команде того, кто хочет лишь "доить" общий бюджет ЕС, но ненавидит клуб западных стран, за который он якобы играет, и болеет его соперниками?

Источник

Об авторе. Виктор Каспрук, журналист

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.