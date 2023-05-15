Об этом пишет Euroactiv .

"Византийцы, Карл Великий, Бисмарк, Наполеон и Гитлер – все они, пусть и в рамках разных принципов, мечтали о европейском единстве и впоследствии обращались к идее еще более тесного союза", – сказал Орбан в пятницу в Веспреме, что на западе Венгрии.

В Чехии заявили, что Венгрию никто не держит в ЕС.

"Никто не заставляет венгров быть частью этого сообщества, если они чувствуют себя некомфортно", - высказался министр иностранных дел Чехии Ян Липовский.

В свою очередь чешский еврокомиссар Вера Юрова на вопрос, считает ли она Венгрию демократической страной, ответила: "У меня есть давние сомнения относительно этого".