Орбан сравнил ЕС с планами Гитлера. В Чехии заявили, что никто не заставляет Венгрию быть членом этого сообщества
В Чехии возмущены заявлением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сравнившего европейскую интеграцию со стремлениями Адольфа Гитлера к мировому господству
Об этом пишет Euroactiv .
"Византийцы, Карл Великий, Бисмарк, Наполеон и Гитлер – все они, пусть и в рамках разных принципов, мечтали о европейском единстве и впоследствии обращались к идее еще более тесного союза", – сказал Орбан в пятницу в Веспреме, что на западе Венгрии.
В Чехии заявили, что Венгрию никто не держит в ЕС.
"Никто не заставляет венгров быть частью этого сообщества, если они чувствуют себя некомфортно", - высказался министр иностранных дел Чехии Ян Липовский.
В свою очередь чешский еврокомиссар Вера Юрова на вопрос, считает ли она Венгрию демократической страной, ответила: "У меня есть давние сомнения относительно этого".
- Ранее Орбан назвал украинское Закарпатье древней венгерской землей.
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