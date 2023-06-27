Орбан: "Сотрудничество между Украиной и Западом провально, выиграть войну против РФ невозможно"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметился очередным антиукраинским заявлением, назвав сотрудничество между Западом и Украиной провальным
Об этом он сказал в интервью Bild .
"Я не выступаю против украинцев. Поэтому я не хочу выглядеть человеком, который не надеется, что у украинцев есть шанс выжить. Но я приземлен. Реальность такова, что сотрудничество между Украиной и Западом является провальным", - заявил Орбан.
По его убеждению, выиграть войну против РФ невозможно.
"Проблема в том, что у украинцев закончатся солдаты раньше, чем у россиян", – сказал венгерский политик.
По его словам, Украина потеряет многих людей, терпит разрушения и не достигнет ничего, поэтому перемирие является единственным выходом из сложившейся ситуации.
Стоит отметить, что Орбан регулярно делает заявления, унижающие украинцев и их борьбу с оккупантами. Так, в апреле политик назвал Украину "несуществующим в финансовом плане государством". Он сказал, что Украина выплачивает пенсии и зарплаты только благодаря средствам, выделяемым ЕС, в том числе Венгрии.
В мае Орбан выразил убеждение, что вряд ли кто-то сможет победить Россию , а в начале июня призвал Украину к мирным переговорам, запугивая ее огромными потерями в случае контрнаступления.
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