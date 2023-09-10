Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Орбан собирается заменить российское топливо для АЭС французским, - СМИ

Орбан собирается заменить российское топливо для АЭС французским, - СМИ

10 сентября, 2023 воскресенье
20:46
Мир

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что планирует заменить российское топливо на АЭС "Пакш" французским

Об этом он сказал на Венгерском гражданском форуме, сообщает Telex.

Орбан отметил, что планирует руководить правительством до 2034 года, а также рассказал, что Венгрия хочет быть "большой, сильной и богатой". Премьер подчеркнул, что стремится к тому, чтобы мир "уважал Венгрию", и для этого он создал "большой план" из 15 пунктов.

Среди них есть пункт об энергетической независимости страны и ее единственной АЭС "Пакш".

"Энергетическая самодостаточность, часть которой - то, что "Пакш" будет использовать французское топливо вместо российского", - говорится в сообщении.

  • В марте 2023 г. Венгрия начала переговоры с Францией об увеличении ее участия в проекте расширения венгерской атомной электростанции "Пакш".
Россия
Франция
Венгрия
Виктор Орбан
Читайте также:
втрати окупантів
9 сентября, 2023 суббота
Средство ПВО, 15 танков и 600 военных: потерявшая армия РФ за сутки войны в Украине
напад росії на Україну, війна
9 сентября, 2023 суббота
Война с Украиной значительно превышает возможности РФ, – политолог Морозов
Україна - Англія
10 сентября, 2023 воскресенье
Отбор на Евро-2024: как выглядит турнирная таблица группы сборной Украины после 5-го тура
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.19
  • EUR
    Покупка 40.22
    Продажа 41.24
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
10 сентября
22:21
Зеленский подтвердил продвижение ВСУ на востоке и юге Украины
22:06
Обновлено
В Донецкой области россияне обстреляли авто с волонтерами: погибли граждане Испании и Канады
21:40
Польских пограничников забросали камнями 7 неизвестных в белорусской форме
21:25
Российскую тяжелоатлетку Каширину лишили золотых медалей и запретили участвовать в соревнованиях на 8 лет из-за допинга
21:23
Украина и Швеция планируют совместно изготовить тысячу БМП CV-90 для украинских военных
20:54
Нетаньяху просит хасидов в этом году не посещать Умань
20:50
Умеров хочет ввести должность военного омбудсмена: что известно и какие есть вопросы
20:41
Олег Сенцов получил вторую контузию
20:32
Эксклюзив
Армения
Нет на самом деле армяно-азейбарджанской войны, а есть российская война, - глава Европейской партии Армении Хзмалян
20:26
Во временно оккупированном Донецке раздались взрывы
20:14
Россияне обстреляли из артиллерии центр Херсона: ранена женщина
20:08
OPINION
Языковой геноцид и его жертвы
19:52
ВСУ преуспевают в районах Клещиевки и Работиного, — Генштаб
19:39
В этот день родились кинорежиссер Александр Довженко и диссидент Николай Горбаль
19:23
Во временно оккупированном Мелитополе раздался по меньшей мере один взрыв
19:13
Обзор
Дым в Москве, Питере и Крыму: где взрывалось у врага в течение недели
19:07
Эксклюзив
ВСУ используют ротацию врага для продвижения по разным направлениям, - эксперт Свитан
18:53
ФСБ
Россия предлагает обменять журналиста Гершковича и еще одного американца на киллера ФСБ Красикова, заключенного за убийство чеченского командира - The Wall Street Journal
18:37
США поражены прогрессом Украины в контрнаступлении, - Виктория Нуланд
18:26
Глава Херсонской ОВА рассказал, как получить ноутбуки для обучения детей и когда восстановят свет
18:15
Эксклюзив
Климкин об украинской культуре и истории: Мир нами вдохновляется, но еще не до конца понимает
18:07
OPINION
Патрушев готов устранить Путина, но его не устраивают условиями поражения России
18:01
Во время выборов в РФ россияне устроили антивоенную акцию "Голос против"
17:48
Между Китаем и Европой нет конфликта интересов, - премьер Ли Цян во время саммита G20
17:31
Вьетнам приобретет у США 50 самолетов Boeing за $10 млрд, - Bloomberg
17:20
Интервью
Кшиштоф Занусси: Украинцев от россиян отличает Майдан – способность к бунту, которой всегда обладала Запорожская Сечь
17:14
Международное сообщество никогда не признает псевдовыборов, - городской глава Мариуполя
17:08
Россия начала строить военные базы вблизи финской границы
16:51
Лавров
"Ничего хорошего в этом нет": Лавров отреагировал на учения США в Армении
16:08
OPINION
Павел Климкин
Эрдоган руками Путина разрушает систему санкций
16:00
Эксклюзив
Мы уже никогда не будем в зоне влияния России, - Климкин
15:54
Обновлено
Россияне ночью запустили шахеды на Киев и Киевщину: пострадали 5 человек. Хронология событий
15:41
Американский психиатр объяснил, как страх влияет на наше тело
15:22
ВСУ зашли в Опытное на окраине Донецка, - глава Авдеевки Барабаш
15:18
Инфографика
Курс валют на 9 сентября: сколько стоит евро и доллар
14:59
Правоохранители проверят фото Reuters, на которых есть работа ПВО во время ночной атаки дронов на Киев, - Игнат
14:53
Обновлено
В ГУР рассказали, сколько пусковых установок "Искандер" держит РФ возле украинской границы
14:52
Британия траур
В Британии арестовали двух мужчин, шпионивших за парламентом в интересах Китая, - The Guardian
14:48
Эксклюзив
КНДР не будет поставлять оружие России, не согласовав это с Китаем, - военно-политический обозреватель Коваленко
14:22
Еврокомиссия запретила россиянам въезжать в ЕС на собственных автомобилях с личными смартфонами и ноутбуками, - росСМИ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV