Орбан собирается заменить российское топливо для АЭС французским, - СМИ

Об этом он сказал на Венгерском гражданском форуме, сообщает Telex.

Орбан отметил, что планирует руководить правительством до 2034 года, а также рассказал, что Венгрия хочет быть "большой, сильной и богатой". Премьер подчеркнул, что стремится к тому, чтобы мир "уважал Венгрию", и для этого он создал "большой план" из 15 пунктов.

Среди них есть пункт об энергетической независимости страны и ее единственной АЭС "Пакш".

"Энергетическая самодостаточность, часть которой - то, что "Пакш" будет использовать французское топливо вместо российского", - говорится в сообщении.