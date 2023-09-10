Орбан собирается заменить российское топливо для АЭС французским, - СМИ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что планирует заменить российское топливо на АЭС "Пакш" французским
Об этом он сказал на Венгерском гражданском форуме, сообщает Telex.
Орбан отметил, что планирует руководить правительством до 2034 года, а также рассказал, что Венгрия хочет быть "большой, сильной и богатой". Премьер подчеркнул, что стремится к тому, чтобы мир "уважал Венгрию", и для этого он создал "большой план" из 15 пунктов.
Среди них есть пункт об энергетической независимости страны и ее единственной АЭС "Пакш".
"Энергетическая самодостаточность, часть которой - то, что "Пакш" будет использовать французское топливо вместо российского", - говорится в сообщении.
- В марте 2023 г. Венгрия начала переговоры с Францией об увеличении ее участия в проекте расширения венгерской атомной электростанции "Пакш".
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