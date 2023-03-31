Об этом пишет 24.hu.

По мнению Орбана, европейские лидеры не желают переходить в " лагерь мира " и не побуждают Украину к переговорам с агрессором.

"Большинство из них все еще являются провоенными и присылают все больше тяжелого оружия в Украину", - заявил венгерский политик.

По его мнению, страны ЕС приближаются к решению отправить миротворцев в Украину.

"Мы близко к этой границе, которая считается непроходимой", - сказал Орбан.

Он также заявил, что безопасность Венгрии оказалась под угрозой.

"Угроза мировой войны не является литературным преувеличением. Сейчас это реальная опасность", – резюмировал Орбан.