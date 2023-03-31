Орбан считает, что страны ЕС близки к тому, чтобы отправлять миротворческий контингент в Украину
Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану кажется, что страны Евросоюза близки к тому, чтобы отправлять миротворческий контингент в Украину
Об этом пишет 24.hu.
По мнению Орбана, европейские лидеры не желают переходить в " лагерь мира " и не побуждают Украину к переговорам с агрессором.
"Большинство из них все еще являются провоенными и присылают все больше тяжелого оружия в Украину", - заявил венгерский политик.
По его мнению, страны ЕС приближаются к решению отправить миротворцев в Украину.
"Мы близко к этой границе, которая считается непроходимой", - сказал Орбан.
Он также заявил, что безопасность Венгрии оказалась под угрозой.
"Угроза мировой войны не является литературным преувеличением. Сейчас это реальная опасность", – резюмировал Орбан.
- Ранее Орбан поддержал мирный план Китая.
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