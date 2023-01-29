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Орбан считает, что Путин не откажется от войны в Украине, потому что боится проигрыша на выборах

29 января, 2023 воскресенье
16:59
война с Россией

Во время встречи с журналистами в Будапеште премьер-министр Венгрии Виктор Орбан изложил собственное видение того, почему завершения полномасштабной войны России против Украины в ближайшее время не стоит ждать

Об этом сообщило издание Tichys Einblich со ссылкой на статью о встрече.

"Орбан разрушает надежду на то, что Путин рано или поздно откажется от войны. В конце концов, приближаются президентские выборы, а проигравшие войну не выиграют выборы, даже сфальсифицированные", - пересказывает автор статьи Роланд Тичи слова венгерского премьера.

Также он утверждает, что Орбан не пророссийский, потому что "говорит, что знает о жестокости россиян, ведь в 1956 году они повесили тогдашнего премьер-министра Имре Надя".

Кроме того, по словам премьера Венгрии, Россия исторически демонстрировала, что в начале войн слаба из-за "коррупции, разгильдяйства, некомпетентности командиров и ужасающих тактических ошибок", но "очень скоро переключается, мобилизует свои силы и быстро учится".

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Говоря о целях России в войне, Орбан считает, что речь идет не о полном завоевании Украины (потому что это вызовет сопротивление населения и "партизанскую войну"), а о создании буферной зоны примерно вдоль линии столкновения на Донбассе.

"Своеобразная "зона смерти" между западной частью Украины и НАТО с одной стороны, и Россией с другой?" – пишет автор Tichys Einblich и добавляет, что позиция Венгрии о немедленном прекращении огня и переговорах является лучшей.

Кстати, он также критикует США и ЕС за отсутствие четкой стратегии в отношении войны, "кроме усиления обоснованного сопротивления Украины". Он, в частности, добавляет, что по такой логике НАТО придется посылать собственные войска в Украину, если там "рано или поздно закончатся мужчины".

  • 24 декабря 2022 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина сможет воевать, пока США будут оказывать ей свою поддержку.
  • 27 января премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия наложит вето на любые санкции Европейского Союза против России, касающиеся атомной энергетики.

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