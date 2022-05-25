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Главная Мир на этой неделе Орбан пытается усидеть на двух стульях, – политолог Магда
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Орбан пытается усидеть на двух стульях, – политолог Магда

25 мая, 2022 среда
00:11
Мир на этой неделе Виктор Орбан

Евгений Магда, политолог, директор Института мировой политики считает, что Венгрия пытается не ссориться с Россией и остаться частью Европейского Союза, поэтому вводит элементы собственной политической игры, введение чрезвычайного положения с 25 мая

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

Политолог прокомментировал введение Виктором Орбаном в Венгрии чрезвычайного положения с 25 мая.

"Я предполагаю, что это элемент политической игры господина Орбана, занимающего отдельную позицию внутри Европейского Союза по отношению к нефтяному эмбарго. Скорее, это игра его политической самостоятельности", - пояснил директор Института мировой политики.

Евгений Магда напомнил, что Орбан 3 апреля выиграл выборы с партией "Фидес" и неделю назад был в пятый раз переизбран на должность премьер-министра. Соответственно, Орбан имеет мандат доверия с одной стороны, а с другой, будет использовать разные факторы, чтобы подчеркнуть потребность Венгрии в асимметричных управленческих решениях.

"Это безусловно интересно. Венгрия ищет возможности для сохранения собственного лица, поскольку Орбан отказался обсуждать на ближайшей встрече Европейского Совета вопрос введения нефтяного эмбарго. Конечно, это желание не ссориться с Россией и при этом быть частью Европейского союза. Очень напоминает сиденья на двух стульях" при том, что каждый из них имеет собственную траекторию движения», – отметил политолог.

  • Венгрия предложила альтернативу эмбарго ЕС на российскую нефть.
  • ЕС рассмотрит отсрочку для трех стран эмбарго на российскую нефть до 2024 года, Венгрия просит еще больше времени
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен рассказала о прогрессе по нефтяному эмбарго для России с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

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