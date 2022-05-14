Орбан пытается сохранить условия долгого пребывания у власти, - политолог-международник Воля

Об этом Воля рассказал в эфире Еспресо.



Эксперт по международным отношениям отметил, что в Венгрии, Болгарии и Словакии при разных правительствах сформировалась стопроцентная зависимость от поставок российской нефти.



"Венгерские власти пытались создать себе условия для пребывания у власти вплоть до 2032 года. Несколько лет назад было выступление Орбана и еще тогда он очертил свои политические планы на десятилетие вперед. Действительно, венгерские власти пытаются сохранить для себя условия длительного пребывания на властной волне и цепляются за контракты, которые выгодны для них на поставку российской нефти и газа. Это эгоизм Орбана, который является предательством для ЕС и Украины", – подчеркнул политолог.



Владимир Воля пояснил, что продолжительность принятия решений членами ЕС заключается в соблюдении бюрократического механизма решения вопросов путем консенсуса. Соответственно, руководство ЕС пытается, с одной стороны, сохранить единство Евросоюза, а с другой – достичь полного согласия стран на нефтяное эмбарго. К сожалению, Украина является заложником этой бюрократии, заложенной в основу принятия решений от имени ЕС.



Эксперт добавил: "Если Венгрия получит компенсации на переоборудование нефтеперерабатывающих заводов и будет крутить носом, то тогда можно говорить, что Венгрия действительно отрабатывает дешевый газ и нефть из России".

Напомним, шестым пакетом санкций Евросоюза предусмотрено эмбарго на российскую нефть.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не может отказаться от российских нефти и газа и будет голосовать против введения эмбарго .

ЕС рассмотрит отсрочку для трех стран эмбарго на российскую нефть до 2024 года, Венгрия просит еще больше времени