Орбан прокомментировал карту Венгрии с территорией Украины на его шарфе
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан прокомментировал скандальный шарф с "Великой Венгрией" и заявил, что "футбол - вне политики"
Об этом он написал в facebook .
Он заявил, что футбол вне политики и посоветовал "не видеть того, чего нет".
"Футбол – не политика. Давайте не видеть то, чего нет. Сборная Венгрии – команда всех венгров, где бы они ни жили!", - пишет Орбан.
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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан появился на фанвстрече с футболистом Балажем Джуджаком в шарфе с картой Венгрии, на которой части нескольких государств ЕС, Украины и Сербии входят в состав "Великой Венгрии".
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Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии из-за выходки венгерского премьера Виктора Орбана.
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