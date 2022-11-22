Орбан прокомментировал карту Венгрии с территорией Украины на его шарфе

Об этом он написал в facebook .

Он заявил, что футбол вне политики и посоветовал "не видеть того, чего нет".

"Футбол – не политика. Давайте не видеть то, чего нет. Сборная Венгрии – команда всех венгров, где бы они ни жили!", - пишет Орбан.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан появился на фанвстрече с футболистом Балажем Джуджаком в шарфе с картой Венгрии, на которой части нескольких государств ЕС, Украины и Сербии входят в состав "Великой Венгрии".

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии из-за выходки венгерского премьера Виктора Орбана.