Орбан проговорился Папе Римскому о планах РФ завершить войну к 9 мая
Папа Римский Франциск заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал ему, что Россия планирует завершить войну в Украине до 9 мая
Об этом Папа Римский рассказал в интервью Corriere della Sera .
"Орбан на нашей встрече сказал мне, что россияне планируют закончить все 9 мая. Я надеюсь, что это так, мы смогли бы понять скорость эскалации в эти дни. Потому что теперь это не просто Донбасс - это Крым, это Одесса, это отобрать у Украины черноморские порты, это все. Я настроен пессимистично, но мы должны сделать все возможное, чтобы остановить войну", - сказал Франциск.
Папа Римский и Орбан встречались 21 апреля в Ватикане и среди прочего говорили о войне в Украине.
- 29 апреля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что 9 мая президент России Владимир Путин может объявить мобилизацию россиян .
- По данным CNN, Путин 9 мая может официально объявить войну Украине.
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