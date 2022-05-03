Орбан проговорился Папе Римскому о планах РФ завершить войну к 9 мая

Об этом Папа Римский рассказал в интервью Corriere della Sera .

"Орбан на нашей встрече сказал мне, что россияне планируют закончить все 9 мая. Я надеюсь, что это так, мы смогли бы понять скорость эскалации в эти дни. Потому что теперь это не просто Донбасс - это Крым, это Одесса, это отобрать у Украины черноморские порты, это все. Я настроен пессимистично, но мы должны сделать все возможное, чтобы остановить войну", - сказал Франциск.

Папа Римский и Орбан встречались 21 апреля в Ватикане и среди прочего говорили о войне в Украине.

29 апреля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что 9 мая президент России Владимир Путин может объявить мобилизацию россиян .

По данным CNN, Путин 9 мая может официально объявить войну Украине.

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