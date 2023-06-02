Орбан призвал Украину начать мирные переговоры с РФ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Украину начать мирные переговоры с Россией, запугивая большими потерями в случае контрнаступления
Об этом он сказал в интервью радио Kossuth .
По словам Орбана, нападающий терпит втрое большие потери, чем обороняющийся.
"А в стране, население которой составляет лишь малую часть населения противной стороны, начать большое военное наступление при таких обстоятельствах – это кровопролитие. Мы должны сделать все возможное, даже до начала контрнаступления, чтобы убедить стороны в необходимости прекращения огня и мирных переговоров", – сказал венгерский политик.
Орбан жалуется, что является едва ли не единственным политиком, выступающим против войны в Украине, и убежден, что "даже в лучшем случае невозможно добиться лучшего результата на передовой, на поле боя, чем тот результат, которого можно было бы достичь с украинской точки зрения путем переговоров".
- Ранее Орбан выразил убеждение, что вряд ли кто-то сможет победить Россию.
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