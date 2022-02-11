Орбан пригласил Трампа в Венгрию для поддержки избирательной кампании

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источник в правительстве.



"Центр фундаментальных прав", связанный с правительством Орбана, направил приглашение Трампу.



Приглашение поступило на фоне начала предвыборной кампании Орбана. Выборы, в ходе которых партия политика Фидес столкнется с объединенной оппозиционной коалицией, должны пройти 3 апреля. Эти выборы считаются самым большим вызовом для правления Орбана с тех пор, как он стал премьер-министром Венгрии 12 лет назад. Личный визит экс-президента США будет расцениваться как значительный стимул для предвыборной кампании.



Если этот визит состоится, он станет первой публичной поездкой Трампа за пределы США, после того как он проиграл президентские выборы в 2020 году.



Орбан был одним из первых сторонников Трампа, поддержав его еще летом 2016 года, а также публично поддержал его во время голосования 2020 года. В ответ Дональд Трамп поддержал Орбана на апрельских выборах.



"Эти визиты оказывают огромное влияние на венгерское консервативное сообщество, потому что они видят (Трампа) как икону, как человека, проведшего свое президентство в условиях сильного встречного ветра", - сообщил источник, близкий к Фидесу.



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