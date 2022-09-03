Орбан прибыл в Москву на похороны Горбачева
Премьер Венгрии Виктор Орбан пришел на похороны последнего лидера СССР Михаила Горбачева
Об этом сообщили венгерские медиа со ссылкой на руководителя пресс-службы премьера Берталана Хаваси.
Орбан прибыл в Москву, чтобы попрощаться с бывшим лидером СССР.
Кроме Орбана, в венгерской делегации в Москву прибыли политик его партии "Фидес" Тамаш Дойч, историк Мария Шмидт, политический директор Балаш Орбан и юрист Имре Конья.
По информации " Украинской правды ", спикер Кремля Дмитрий Песков сказал в комментарии РИА Новости, что встреча Орбана и президента РФ Владимира Путина в рамках этой поездки не планируется. Известно, что сам Путин попрощался с умершим Горбачевым в морге и на похороны не приедет.
- Венгрия договорилась с РФ о дополнительных поставках газа с 1 сентября. По состоянию на 1 августа запасы Венгрии составляли 3,25 млрд кубометров газа, что составляет более 51% общей емкости хранилищ.
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