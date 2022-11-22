Орбан появился на публике в шарфе, на котором часть Украины в составе Венгрии

Об этом сообщает венгерское издание Mandiner.

Орбан опубликовал в своем instagram видео, где одет в шарф с картой "Большой Венгрии". На шарфе в состав страны "вошли" части Украины, Румынии, Сербии, Хорватии, Словении, Австрии и Словакии.

Депутат Европарламента Даниэль Фрейнд прокомментировал такой скандальный внешний вид Орбана.

"Премьер-министр Венгрии – в шарфе с картой "Большой Венгрии". Как успокоительно для венгерских соседей", – пишет он.

Румынский депутат Европарламента Алин Митута возмутился таким поведением Виктора Орбана, сравнил его с Путиным и призвал "изолировать" венгерского премьера.

"Это еще один безответственный шаг Виктора Орбана, который появился в шарфе с картой Большой Венгрии. Это ревизионистский жест, который ставит Орбана рядом с Путиным, также мечтающим изменить границы. Лидеры ЕС в Европейском Совете должны наложить на него санкции и изолировать" , – пишет он.

"Большая Венгрия" - королевство, существовавшее до 1920 года и после заключения Трианонского договора потерявшее часть своих территорий. В настоящее время эти территории принадлежат Украине, Румынии, Сербии, Хорватии, Словении, Австрии и Словакии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу, 18 ноября, снова выступил против плана Европейской комиссии по оказанию Украине помощи в размере 18 миллиардов евро на 2023 год и предложил альтернативу в виде двусторонних соглашений.

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