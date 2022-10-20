Орбан попытается убедить лидеров ЕС пересмотреть санкции против РФ
Премьер-министр Венгрии на саммите лидеров государств Европейского Союза будет призывать их пересмотреть санкционную политику в отношении России
Об этом Виктор Орбан написал в Facebook.
"Для венгерской экономики и венгерских семей ошибочные санкции Брюсселя уже почти непосильны в тягость. На саммите ЕС, который начинается завтра, мы будем призывать к переосмыслению политики военных санкций и переводу ее на рациональную основу", – говорится в сообщении.
Главной темой саммита ЕС 20-21 октября станет ситуация на европейском рынке энергетики, сложившаяся в результате российской агрессии против Украины, а также пути преодоления ценового давления и защиты наиболее уязвимых слоев населения и бизнеса Евросоюза.
- Напомним, эксперт-международник Дмитрий Тужанский отмечает, что Венгрия сама не заблокирует никаких санкций, ее поддерживают определенные бизнес-круги в более крупных странах ЕС. Также добавляет, что Орбан ведет кулуарную борьбу, чтобы не потерять деньги от ЕС.
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