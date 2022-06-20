Орбан поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз
Об этом сообщил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши, передает Liner .
Орбан провел видеовстречу с премьер-министрами Бельгии, Болгарии, Эстонии, Люксембурга и Мальты и главой Евросовета.
Венгерский премьер согласился с предложением ЕС предоставить Украине и Молдове статус кандидата в ЕС.
По словам пресс-секретаря, Венгрия вместе с несколькими другими странами-членами считает, что Грузия и Босния также должны одновременно двигаться к членству.
- Европейская комиссия 17 июня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что на пути к членству в ЕС Украине необходимо предпринять определенные шаги в сфере верховенства права и антикоррупции.
- В правительстве Нидерландов заявили о готовности поддержать предоставление Украине статуса кандидата в членство в ЕС. Дания подтвердила готовность поддержать кандидатство в ЕС для Украины.
- 23-24 июня состоится саммит лидеров ЕС, который должен принять решение: предоставлять Украине статус кандидата на вступление в ЕС или нет. Канцлер Германии Олаф Шольц оптимистично настроен относительно способности 27 стран ЕС согласовать позицию по предоставлению Украине статуса.
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