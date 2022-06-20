Об этом сообщил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши, передает Liner .

Орбан провел видеовстречу с премьер-министрами Бельгии, Болгарии, Эстонии, Люксембурга и Мальты и главой Евросовета.

Венгерский премьер согласился с предложением ЕС предоставить Украине и Молдове статус кандидата в ЕС.

По словам пресс-секретаря, Венгрия вместе с несколькими другими странами-членами считает, что Грузия и Босния также должны одновременно двигаться к членству.

Европейская комиссия 17 июня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что на пути к членству в ЕС Украине необходимо предпринять определенные шаги в сфере верховенства права и антикоррупции.

В правительстве Нидерландов заявили о готовности поддержать предоставление Украине статуса кандидата в членство в ЕС. Дания подтвердила готовность поддержать кандидатство в ЕС для Украины.

23-24 июня состоится саммит лидеров ЕС, который должен принять решение: предоставлять Украине статус кандидата на вступление в ЕС или нет. Канцлер Германии Олаф Шольц оптимистично настроен относительно способности 27 стран ЕС согласовать позицию по предоставлению Украине статуса.