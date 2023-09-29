Орбан перечислил "трудные вопросы", которые считает препятствием для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

Об этом пишет Reuters .

Прежде всего, Орбана мучает вопрос, как начать переговоры о вступлении в ЕС находящейся в состоянии войны страны.

"Мы не можем избежать вопроса - когда в течение осени у нас будут переговоры в Брюсселе о будущем Украины - можем ли мы действительно серьезно рассматривать членство для страны, начать переговоры о вступлении со страной, которая находится в состоянии войны", - сказал политик.

Также его смущает то, что количество населения Украины и площадь контролируемой правительством территории точно неизвестны.

"Мы не знаем, сколь велика территория этой страны, поскольку война все еще продолжается, мы не знаем, сколько ее населения, потому что они убегают. Принять страну в ЕС, не зная ее параметров, это было бы беспрецедентно", - сказал Орбан.

"Поэтому я думаю, что нам нужно ответить на очень длинные и трудные вопросы, пока мы не придем к фактическому решению относительно начала переговоров о вступлении", - добавил он.

Что известно о вступлении Украины в ЕС

28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз по немедленному вступлению по специальной процедуре. 23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

В мае премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.

8 сентября президент Литвы Гитанас Науседа заявил , что важно, чтобы переговоры по вступлению Украины в ЕС начались до конца текущего года, ведь четкая европейская перспектива будет вдохновлять украинцев на поле боя.

Руководитель парламентской фракции "Слуги Народа" Давид Арахамия 21 сентября сообщил , что Верховная Рада приняла 99,9% того, что нужно для начала переговоров о вступлении в ЕС.

26 сентября глава Европарламента Роберта Мецола заявила, что государства-члены могут начать официальные переговоры с Украиной уже в декабре.

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