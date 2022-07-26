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Орбан ответил на обвинение в расизме библейским тезисом о создании человека

26 июля, 2022 вторник
18:05
Мир Виктор Орбан

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан отреагировал на скандальное увольнение своей советницы и обратился к ней с публичным ответным письмом, в котором привел свои аргументы

Об этом говорится в официальном письме обращении Орбана.

"Вы не можете действительно серьезно обвинять меня в расизме после 20 лет нашей совместной работы. Вы прекрасно знаете, что мое правительство исповедует политику нулевой толерантности к антисемитизму и расизму в Венгрии. Мы знаем друг друга очень давно. И Вы знаете, что согласно моему пониманию, Бог создал всех людей по своему образу и подобию. Так что в случае таких убеждений, как у меня, расизм в принципе невозможен", - пишет Виктор Орбан.

  • Напомним, советница премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Жужа Хегедюш покинула свой пост после скандальной речи Виктора Орбана о "чистоте нации" и "упадке Европы"
  • Предварительно 25 июля венгерский премьер попал в скандал из-за националистических заявлений, выступив против смешения европейских и неевропейских рас.

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Венгрия
Виктор Орбан
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