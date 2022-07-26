Об этом говорится в официальном письме обращении Орбана.

"Вы не можете действительно серьезно обвинять меня в расизме после 20 лет нашей совместной работы. Вы прекрасно знаете, что мое правительство исповедует политику нулевой толерантности к антисемитизму и расизму в Венгрии. Мы знаем друг друга очень давно. И Вы знаете, что согласно моему пониманию, Бог создал всех людей по своему образу и подобию. Так что в случае таких убеждений, как у меня, расизм в принципе невозможен", - пишет Виктор Орбан.

Напомним, советница премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Жужа Хегедюш покинула свой пост после скандальной речи Виктора Орбана о "чистоте нации" и "упадке Европы"

Предварительно 25 июля венгерский премьер попал в скандал из-за националистических заявлений, выступив против смешения европейских и неевропейских рас.