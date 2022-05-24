Орбан отказался обсуждать нефтяное эмбарго на предстоящем саммите лидеров ЕС, - FT
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался обсуждать эмбарго на поставку российской нефти на встрече лидеров Евросоюза, которая состоится в Брюсселе
Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на письмо Орбана главе Евросовета Шарлю Мишелю, передает Liga.Net .
"Обсуждение пакета санкций на уровне лидеров при отсутствии консенсуса было бы контрпродуктивным. Это лишь подчеркнет наши внутренние разногласия. Я предлагаю не рассматривать этот вопрос на следующем заседании Европейского совета", - написал Орбан.
Премьер добавил, что Венгрия не может поддержать эмбарго без предложений по его компенсации.
Он отметил, что из-за эмбарго в стране может произойти "ценовой шок" и остановка нефтеперерабатывающей отрасли.
По его словам, в европейском плане REPowerEU, предусматривающем отказ от российского ископаемого топлива до 2027 года, нет никаких пакетов для наиболее обеспокоенных государств-членов.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен рассказала о прогрессе в вопросе нефтяного эмбарго для России с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что переговоры с Еврокомиссией по эмбарго на российскую нефть продвинулись .
- Сийярто заявил, что для отказа от нефти из России стране нужно инвестировать 700-750 млн евро . Впоследствии стало известно, что Венгрия просит у Еврокомиссии компенсацию в размере 18 млрд евро за поддержку нефтяного эмбарго для РФ для покрытия всех расходов.
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