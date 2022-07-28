Орбан оправдывается за скандальные высказывания о "смешении рас"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя свои скандальные высказывания, сказал, что его неправильно поняли
Об этом он заявил во время совместной с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером пресс-конференции в четверг в Вене.
"Бывает, что я иногда что-то непонятно формулирую", - отметил венгерский премьер.
По словам Орбана, он выступает против миграции в Венгрию, и это вопрос – "не расы, а культуры".
Со своей стороны Нехаммер сказал, что Австрия осуждает любые формы украшения расизма. "Для меня было важно сообщить об австрийской позиции. Для меня важно было отметить, что мы в Австрии решительным образом отвергаем и осуждаем любую форму украшения или релятивизации расизма или антисемитизма", - заявил канцлер.
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По его словам, Австрия была вынуждена пройти долгий путь, чтобы признать, что она являлась "частью преступной системы национал-социализма". "И потому эти вопросы для нас особенно чувствительны", - добавил Негаммер.
- Ранее Орбан ответил на обвинение его в расизме библейским тезисом о сотворении человека.
- Советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Жужа Хегедюш покинула свой пост после скандальной речи Виктора Орбана о "чистоте нации" и "упадке Европы"
- Предварительно 25 июля венгерский премьер попал в скандал из-за националистических заявлений, выступив против смешения европейских и неевропейских рас.
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