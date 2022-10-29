Орбан - очень хитрый, но пока критического ущерба от позиции Венгрии нет, - Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, что наша страна не получает критического ущерба из-за позиции Венгрии на международной арене
Об этом Кулеба сказал в интервью ТСН.
По словам главы МИД, Украине нужно "переждать Венгрию".
"Орбан - очень хитрый политик. Даже если он сожжет все мосты, то построит понтонную переправу. Венгрию нужно просто переждать... Столько сколько нужно. Есть какие-то чувствительные вещи, но критического вреда нет. Будет критический вред - будем менять позицию. Пока что в у него своя внутренняя политика. Он у нее играет, воюет за деньги Брюсселя, критикует Брюссель, это их дела. Все будет нормально", - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
- 20 октября стало известно, что премьер-министр Венгрии на саммите лидеров государств Европейского Союза призвал их пересмотреть санкционную политику в отношении России.
- После заявления Виктора Орбана о рисках для Евросоюза из-за помощи Киеву в Министерстве иностранных дел Украины отметили, что такая помощь со стороны ЕС является не благотворительностью, а инвестицией в безопасность Европы.
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