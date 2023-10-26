Орбан о встречах с Путиным: "Это стратегия, мы гордимся ею"

Об этом он заявил 26 октября журналистам в Брюсселе, передает Reuters .

"Мы хотели бы сделать все, чтобы был мир. Поэтому мы оставляем открытыми все линии связи с россиянами, иначе не будет шансов на мир. Это стратегия, мы гордимся ею", – сказал Орбан.

"Мы единственные, кто может говорить от имени и в интересах мира, который будет в интересах всех в Европе", - добавил он.