Орбан о встречах с Путиным: "Это стратегия, мы гордимся ею"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что гордится своими контактами с президентом РФ Владимиром Путиным, с которым он встречался в Китае в этом месяце
Об этом он заявил 26 октября журналистам в Брюсселе, передает Reuters .
"Мы хотели бы сделать все, чтобы был мир. Поэтому мы оставляем открытыми все линии связи с россиянами, иначе не будет шансов на мир. Это стратегия, мы гордимся ею", – сказал Орбан.
"Мы единственные, кто может говорить от имени и в интересах мира, который будет в интересах всех в Европе", - добавил он.
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17 октября президент РФ Путин в Пекине встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Это впервые за более чем год Путин встретился с лидером страны Европейского Союза. В апреле 2022 года в Москву приезжал канцлер Австрии Карл Негаммер.
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Орбан на встрече с Путиным назвал войну РФ против Украины "военной операцией".
- 23 октября четыре парламентария от оппозиционной фракции "Моментум" облили забор вокруг кабинета венгерского премьера Виктора Орбана краской цвета крови. Они упрекнули главу правительства в контактах с российским диктатором.
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