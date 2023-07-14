Орбан о войне в Украине: Если американцы захотят, мир наступит завтра утром

Об этом он сказал в интервью радио Kossuth .

По словам Орбана, передача Украине кассетных боеприпасов способствует эскалации и не приближает мир.

"Если американцы захотят, мир наступит завтра утром. А почему американцы не хотят - это вопрос, над которым думает весь мир. Почему американцы этого не хотят, мы не получили ответа и на саммите НАТО", - сказал венгерский лидер.

Он подчеркнул, что Украина якобы потеряла суверенитет, у нее нет денег и своей военной промышленности, и все это их снабжают США и другие союзники.

Стоит отметить, что Орбан не в первый раз делает подобные заявления. В апреле Орбан назвал Украину "несуществующей в финансовом плане страной". По его словам, украинцы получают пенсии и зарплаты только потому, что Венгрия выделяет на это деньги. В мае политик выразил убеждение, что вряд ли кто-то сможет победить Россию , а в начале июняпризвал Украину к мирным переговорам, запугивая ее огромными потерями в случае контрнаступления.

Что известно о кассетных боеприпасах

В декабре 2022 Украина попросила США предоставить ей кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерийских снарядов. Но у Байдена отказались их предоставлять.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить нашей стране кассетные боеприпасы.

Впоследствии Украина расширила свой запрос в США относительно кассетных боеприпасов. Киев призвал Вашингтон передать ему авиационные кассетные бомбы MK-20, чтобы их переоборудовать для беспилотников. Тогда стало известно, что в Конгрессе США есть определенная поддержка просьбы Украины, но администрация Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года.

Позже четыре члена американского конгресса от Республиканской партии призвали президента США направить кассетные боеприпасы в Украину.

6 июля правозащитная организация Human Rights Watch призвала администрацию Байдена не предоставлять Украине кассетные боеприпасы из-за опасности для гражданских, которую несет это оружие.

7 июля против поставок Украине кассетных боеприпасов выступил Офис ООН по правам человека в Женеве.

В тот же день США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов , а 13 июля в Украине подтвердили их получение.