Орбан назвал Украину "ничейной землей". МИД вызывает посла Венгрии
Министерство иностранных дел Украины вызывает посла Венгрии Иштвана Ийдярто из-за высказываний премьер-министра страны Виктора Орбана
Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в Фейсбуке .
"Во время общения с журналистами премьер-министр Венгрии сравнил Украину с "Афганистаном" и назвал ее "ничейной землей". Очередное пренебрежительное высказывание Виктора Орбана в адрес Украины. Такие заявления категорически неприемлемы. Будапешт продолжает курс на сознательное разрушение венгерско-украинских отношений, существенно поднимая возможность ведения дальнейшего диалога между двумя соседними странами", - написал он.
Николенко отметил, что в МИД Украины будет вызван посол Венгрии для откровенного разговора.
- Ранее стало известно, что Венгрия намерена блокировать решение Евросоюза о выделении Украине седьмого транша в размере 500 миллионов евро.
- 24 декабря 2022 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил , что Украина сможет воевать, пока США будут оказывать ей свою поддержку.
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