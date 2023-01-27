Орбан назвал Украину "ничейной землей". МИД вызывает посла Венгрии

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в Фейсбуке .

"Во время общения с журналистами премьер-министр Венгрии сравнил Украину с "Афганистаном" и назвал ее "ничейной землей". Очередное пренебрежительное высказывание Виктора Орбана в адрес Украины. Такие заявления категорически неприемлемы. Будапешт продолжает курс на сознательное разрушение венгерско-украинских отношений, существенно поднимая возможность ведения дальнейшего диалога между двумя соседними странами", - написал он.

Николенко отметил, что в МИД Украины будет вызван посол Венгрии для откровенного разговора.

Ранее стало известно, что Венгрия намерена блокировать решение Евросоюза о выделении Украине седьмого транша в размере 500 миллионов евро.

24 декабря 2022 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил , что Украина сможет воевать, пока США будут оказывать ей свою поддержку.

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